Sjuksköterska till Geriatrisk akutvårdsavdelning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg
2025-10-06
Gör skillnad. Varje dag.
Är du redo att göra skillnad och skapa trygghet för våra äldre samtidigt som du utvecklar din yrkeskarriär? Nu har du chansen att bli en del av vårt engagerade team på Geriatrisk akutvårdsavdelning i Helsingborg!
Geriatriska akutvårdsavdelningen i Helsingborg arbetar mot de äldre i befolkningen. Våra patienter har ofta ett unikt vårdbehov och har flera olika grundsjukdomar, varav demens och hjärtsvikt är några av de största. Vi arbetar i tvärprofessionella team med patient och närstående i fokus. Här möter vi både patienter med akutsjukdom och de som befinner sig i livets slutskede. Arbetet på avdelningen sker i interdisciplinära team där läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, dietist, medicinsk sekreterare, farmaceut och arbetsterapeut arbetar tillsammans.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en kollega att bli en del av vårt härliga team på Geriatriska akutvårdsavdelningen!
Vårt arbetssätt bygger på ett nära och prestigelöst samarbete mellan alla professioner på avdelningen för att kunna ge en kvalitativ och säker vård till våra patienter. Vi arbetar efter Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) som är ett strukturerat omhändertagande av äldre, vilket innebär att patienten helhetsbedöms fysiskt, psykiskt, funktionsmässigt, existentiellt och socialt. Denna kartläggning ligger sedan till grund för fortsatt vård och planering.
I rollen som sjuksköterska har du ett varierande och stimulerande arbete. Du har ett omvårdnadsansvar och leder arbetet under ditt arbetspass. På geriatrikavdelningen ser vi till varje patients behov och utgår från att bevara hälsa samt bemöta patienten i deras önskemål och vilja.
Vi tror på en utvecklande arbetsmiljö där du fortsätter att vara drivande i din arbetsroll. För dig som är intresserad finns det möjlighet att i din tjänst som sjuksköterska alternera mellan avdelning och akutmottagning.
Avdelningen Silvia certifieras under hösten och mer spännande utveckling av avdelningen är på gång.
Har du frågor om oss och vår avdelning får du gärna kontakta oss!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har en specialistutbildning i akutgeriatrik och/eller vård av äldre. Tidigare erfarenhet av demensvård och äldrevård är också en fördel.
Vi söker dig som brinner för vård av äldre och har den helhetssyn som behövs för att kunna ge bästa möjliga vård. Vi värdesätter din förmåga till ett gott bemötande av såväl patienter och anhöriga som kollegor. Du ser helheten för patientens behov och deltar aktivt i att förbättra vården samt omhändertagandet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Josefin Nyckelgård, Enhetschef 042-406 12 32 Jobbnummer
9543077