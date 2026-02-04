Sjuksköterska till geriatrisk akutsjukvårdsavdelningen, Sunderby sjukhus
2026-02-04
Är du ute efter ett spännande och varierande arbete? Vill du använda din kompetens och göra skillnad i äldres liv? Nu söker vi en empatisk sjuksköterska till vår geriatriska akutvårdsavdelning. Är du nyutbildad eller har du flera år i yrket? Oavsett erfarenhet är du varmt välkommen till oss. Som sjuksköterska på vår av avdelning får du möjlighet att göra skillnad i äldres liv och utvecklas inom ett spännande område. Vår avdelning består av en kompetent och positiv personalgrupp, och här får du chansen att vara med och utveckla rutiner och nya arbetssätt.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Trivs du att arbeta tillsammans med andra människor, har ett positivt förhållningssätt, sätter patienten i centrum och tycker att det är spännande att vara med och utveckla verksamheten? Då är du den vi söker!
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du är en flexibel person som enkelt anpassar dig efter förändringar och nya situationer. Samtidigt är du strukturerad i ditt arbete, vilket gör att du kan planera och genomföra uppgifter på ett effektivt och noggrant sätt. Du har även god samarbetsförmåga, vilket innebär att du lätt kan kommunicera och samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Det här får du arbeta medHos oss får du arbeta med både akutsjukvård och geriatrik där du ger omsorg och medicinsk behandling till äldre personer med komplexa behov. Du arbetar i ett nära team med läkare, undersköterskor och annan vårdpersonal för att skapa en trygg och vårdande miljö.
Det här erbjuder vi dig- Individanpassad introduktion
• Mentorskap
• Flyttbidrag till dig som är bosatt utanför norrbotten när du tar en tjänst hos oss
• Möjlighet till interna utbildningar och utvecklingsmöjligheter
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlag till dag, kväll och helg, med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Stefan Olsson Lasu stefan.olsson-lasu@norrbotten.se 0920-71779 Jobbnummer
9723694