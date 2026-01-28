* Sjuksköterska till geriatriken - här blir du en del av vårt team
2026-01-28
Om oss Drömmer du om att få jobba i ett tryggt, sammansvetsat team vid havet? Hos oss, på den gemytliga geriatriska avdelningen i kuststaden Nynäshamn, får du arbeta nära både kollegor och patienter. Vi erbjuder 22 platser på vår moderna slutenvårdsavdelning där vi tillsammans - sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut - ger kvalificerad vård till patienter från hela Stockholms län, med tyngdpunkt på Nynäshamn. Här möter du en bred patientgrupp och hanterar bland annat infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, diabetes samt erbjuder rehabilitering efter stroke eller ortopediska skador. Vår verksamhet är dynamisk, då vi har direktintag dygnet runt från såväl akutsjukhus och ambulans som vårdcentraler och hemmet.
Din roll Här får du vara med och påverka - varje dag. Som sjuksköterska blir du en självklar del av vårt tvärprofessionella team där du både planerar och utför varierande vårduppgifter, inklusive:
Omvårdnadsinsatser
Läkemedelshantering
Dokumentation i TakeCare och LifeCare
Medicintekniska arbetsuppgifter
Vi söker dig som är trygg i din kompetens, har god förmåga att prioritera och ansvarstagande attityd. Du uppskattar att samarbeta och är duktig på att skapa en positiv stämning. Arbetstiderna följer ett fast schema där du arbetar två av sex helger.
Vi erbjuder dig
15 000 kr i signingbonus för nya kollegor
Garanterad lönenivå redan efter 12 månader för dig som är ny i yrket
Kvarstannandebonus i form av en extra arbetsvecka tjänstledighet
Trygga kollektivavtal
Friskvårdsbidrag - din hälsa är viktig!
Individuell lönesättning
Noga utformad introduktion
Flexibla möjligheter till hel- eller deltidsanställning
Fredagsfrukost - gemenskap varje vecka
Stora möjligheter till kompetensutveckling
Om dig Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst ett års erfarenhet i yrket. Har du erfarenhet från geriatrisk vård ser vi det som ett extra plus. Vi värdesätter ansvarskänsla, ett positivt bemötande och att du bidrar till god arbetsmiljö för både patienter och kollegor. Du behöver kunna hantera pressade situationer och vara beredd att stötta där det behövs. Flytande svenska i både tal och skrift är ett krav.
Tjänsten inleds med provanställning. Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi har hittat rätt person - välkommen med din ansökan redan idag!
Publicerat: 27/1 2026 Sista dag att ansöka är 24/2 2026
