Sjuksköterska till geriatrikavdelningen
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-07-06
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Vill du arbeta i team och göra skillnad med fokus på vad som är bäst för patienten? Då kan den här tjänsten vara något för dig! Hos oss blir du en del av ett engagerat tvärprofessionellt team inom akutsjukvård, där vi varje dag strävar efter att skapa trygghet, god vård och bästa möjliga livskvalitet för våra geriatriska patienter. Vi erbjuder en hälsofrämjande arbetsplats, där vi har högt i tak och ställer upp för varandra. Gemenskap, skratt och engagemang är en självklar del av vår vardag.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig, vår nya sjuksköterskekollega som vill arbeta inom akutsjukvård och vårda geriatriska patienter! Att jobba med denna patientgrupp möjliggör att du som sjuksköterska utvecklas då patientens sjukdomsbild ofta är komplex, vilken behöver tillmötesgås tillsammans med patientens livshistoria. Du blir hos oss en del av ett tvärprofessionellt team, vilket tillsammans arbetar för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård och livskvalitet.
Våra patienter kommer till oss främst via akutmottagningen eller tas över från sjukhusets medicinskt akuta vårdavdelning. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för och leder omvårdnadsarbetet, vilket hos oss ofta består av specifika omvårdnadsinsatser. Dessa insatser kan antingen vara kurativa eller palliativa. Den medicinska biten är också en stor del av arbetet och består utöver läkemedelsadministreringen och olika medicintekniska moment, även av att kunna tolka patientens olika symtom och parametrar. Vi som jobbar här stimuleras av att få arbeta under eget ansvar, men uppskattar också att ha kompetenta och engagerade kollegor till stöd inom teamet.
Vad våra medarbetare uppskattar mest
Hos oss lyfter många fram teamkänslan, samarbetet och stödet som det bästa med arbetet. Här finns omtanke, engagemang och kunskap, och man känner sig välkommen även som ny. Vi trivs tillsammans – med skratt, gemenskap och glädje som en naturlig del av vardagen.https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/sjukskoterska/introduktionsar/
Om arbetsplatsen
Avdelningen består av 24 vårdplatser, 16 akutvårdsplatser och 8 rehabplatser där vi arbetar i tre team. Våra akutvårdsplatser har ett intag av fyra ortopedpatienter där man efter höftoperation flyttas till Geriatriken för återhämtning/rehabilitering.
Våra sjuksköterskor jobbar i team som består av en sjuksköterska och tre undersköterskor. Det tvärprofessionella teamet består av sjuksköterska, läkare, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och kurator. Vi har även ett nära samarbete med Rehabiliteringsmedicin som är lokaliserad på samma våningsplan som Geriatriken.
Vår arbetsplats genomsyras av vårt engagemang för den äldre patienten och för patientsäkerheten. Vi har en god arbetsmiljö där vi hjälper och stöttar varandra. I slutet av varje arbetspass utvärderar vi både patientsäkerheten och arbetsmiljön. Dessa utvärderingar ligger sedan till grund för att vi ska kunna fortsätta bibehålla och utveckla både patienternas säkerhet och vår arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom yrket, men välkomnar även dig som är ny inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Eftersom arbetet på olika sätt snabbt kan förändras så behöver du vara flexibel och ha en förmåga att bibehålla ditt lugn och fokus i nya situationer. Du har en god förmåga att själv strukturera ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter. Vi arbetar i team och ser samarbete och tydlighet som väldigt viktiga ingredienser för att lyckas. Eftersom vi jobbar nära både patienter och anhöriga är empati en viktig ingrediens i din vardag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Nyexamninerad sjuksköterska?
I Region Västmanland erbjuds du ett professionsutvecklingsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor. Läs mer här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/sjukskoterska/introduktionsar/
Anställningsvillkor
Tillsvidare, rotation, heltid. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar önskeschema.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 7 juni 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning.
Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag.
Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Cecilia Persson cecilia.persson@regionvastmanland.se +4621174615 Jobbnummer
9993276