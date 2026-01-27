Sjuksköterska till Geriatrik, Neurologi och Osteoporosmottag., Sundsvall

Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall
2026-01-27


Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.

Geriatrik- och Neurologimottagningen tar emot patienter för bedömning, utredning och behandling av geriatriska och neurologiska sjukdomar som t.ex. demenssjukdomar, MS, Parkinson, epilepsi och migrän. Mottagningen är indelad i sektioner men vi arbetar med samverkan och hjälper varandra för att kunna möta behovet hos våra patienter. Osteoporosmottagningen är en mindre mottagning som bedömer, behandlar och arbetar med förebyggande information om benskörhet. På mottagningen utförs även DXA-undersökningar (undersökning för att mäta benskörhet).
Vi söker nu en sjuksköterska till ett vikariat under 1,5 år med 50% på Geriatrik- och Neurologimottagnigen och 50% på Osteoporosmottagningen med tillträde snarast. Båda dessa verksamheter ligger inom verksamhetsområde geriatrik, neurologi och rehabilitering.

Dina arbetsuppgifter
Telefonrådgivning
Egen sjuksköterskemottagning
Tidsbokning av patienter

Övrig information

Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska

Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta med mottagningsverksamhet

För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Gos samarbetsförmåga
Självständighet
Initiativtagande

Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:006".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Västernorrland (org.nr 232100-0206)

Arbetsplats
Region Västernorrland

Kontakt
Rekryterande chef
Anna Zetterberg
+4660145078

Jobbnummer
9707575

