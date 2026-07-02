Sjuksköterska till Geriatrik avd C8, Södertälje Sjukhus
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-07-02
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Vill du jobba i ett verksamhetsområde som fokuserar på omvårdnad med ett tätt samarbete där flexibilitet och öppenhet värdesätts? Vi är ett stort verksamhetsområde vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och du kan få möjlighet att prova på fler av våra olika vårdområden. VO Vård representerade Södertälje sjukhus i studien Magnet4Europe, nu arbetar vi vidare med magnetmodellen för att möjliggöra en god arbetsmiljö och omvårdnadsutveckling.
Hos oss arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, verksamhetsområdet leds också av sjuksköterskor. Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård.
Sjuksköterskor till Geriatrik Avd.C8 på Södertälje sjukhus
Avdelning C8 är en geriatrisk avdelning med särskild fokus på kognitiv svikt & allmän palliativ vård. Verksamheten har just flyttat in i nybyggda lokaler som ger unika förutsättningar - här får Du en möjlighet att vara med och bygga framtidens geriatrik.
Nu söker vi dig som är intresserad av kognitiva sjukdomar!
Avdelningen arbetar för att samtliga medarbetare får vara delaktiga i utvecklingsprocesser och där vi vill ligga i framkant av hur vi tar oss an nya arbetssätt kring våra patienters behandling. Detta innebär för dig möjligheter till att påverka hur vi arbetar i framtiden och detta hoppas vi att du kommer uppleva som en bidragande faktor till en god arbetsmiljö.
På avdelningen arbetar vi med kontinuerlig kompetensutveckling som går hand i hand med din personliga utvecklingsplan och vi tillämpar Region Stockholms kompetensstegar för sjuksköterskor i klinisk vård. Stort fokus läggs bl.a. på sjuksköterskor som ledare i det dagliga omvårdnadsarbetet och medledarskap. Är du nyutexaminerad erbjuder vi dig en trygg start på din karriär genom introduktion och handledning, inte enbart på avdelningen utan du får också delta i vårt nyexprogram som kombineras av färdighetsträning, föreläsningar och gruppdiskussioner. Hos oss får alla sjuksköterskor en mentor.
I din roll som sjuksköterska ansvarar du för ditt vårdlag och leder omvårdnaden av patienterna. Under ett arbetspass har du regelbundna uppföljningar tillsammans med övriga i teamet och du har ett särskilt fokus på patientens tillstånd, planering och behandling. Du förväntas ha ett personcentrerat förhållningssätt och utgå ifrån att varje patient har unika behov och förutsättningar där även patientens närstående är en viktig pusselbit och tillgång. Inflytande, delaktighet och arbetsglädje är nyckelord för ditt dagliga arbete och vi ser patientsäkerhet, samarbete och kommunikation som viktiga delar.
Dina personliga egenskaper:
Egenskaper som värdesätts hos oss är personlig mognad, noggrannhet, ödmjukhet med ett gott bemötande till våra patienter och dina kollegor. Som person är du engagerad, positiv och lyhörd inför patienternas behov. Du kan arbeta strukturerat och har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter när det behövs samt värdesätter ett gott samarbete kollegor sinsemellan.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk hälso-och sjukvård.
• Du har minst 2 års yrkeserfarenhet av arbete på ett akutsjukhus.
• Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av geriatrisk vård på sjukhus.
• Specialistutbildning inom relevant område.
• Handledarutbildning.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. 3-skift, med möjlighet att arbeta endast dag/kväll.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Ditt sjukhus genom karriären
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södertälje sjukhus, Verksamhetsområden, VO Vård, Avd 26 Kontakt
Vårdenhetschef Avd.C8
Christian Bartholomaus christian.bartholomaus@regionstockholm.se 08-12324386 Jobbnummer
9988947