Sjuksköterska Till Gava Inflammation, Huddinge
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2026-06-15
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eller i hela Sverige
Har du intresse för akutgeriatrisk vård och vill ha ett arbete med meningsfullt syfte? Vill du bli en del av vårt välkomnande team på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där din kompetens värderas? Då är detta arbetsplatsen för dig! Varmt välkommen att söka tjänsten och bli vår nya kollega!
Du erbjuds
en plats i vårt välkomnande team, där vi värdesätter dig som individ och där du får möjlighet att arbeta i ett interprofessionellt team för att ge bästa möjliga vård
en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter
att delta i kontinuerlig och individuell kompetensutveckling med stort fokus på din professionella utveckling
ett utvecklande arbete med sköra äldre med flera bakomliggande diagnoser
möjlighet finns att engagera dig och utveckla vården genom våra kvalitetsgrupper
fri tillgång till vårt personalgym i både Huddinge och Solna
som erfaren sjuksköterska finns det möjlighet att fördjupa sig och bidra med förbättringsarbete i relevanta områden inom geriatrik.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss får du erfarenhet av både slutenvård och dagvård, där dagvården är integrerad i samma lokaler som vårdavdelningen. Detta arbetssätt är unikt inom Region Stockholm, och vi är först med att erbjuda dagvårdsplatser i samarbete med ASIH.
Du kommer att arbeta med akutsjukvård för de mest sköra äldre och på vårdavdelningen är du ansvarig för patientens omvårdnad samt utför och följer upp medicinska ordinationer. Vi har ett nära samarbete med kollegor utanför sjukhuset så som kommun och primärvård. Den primära arbetsuppgiften är att planera och utföra vård tillsammans med patienten, teamet och närstående.
Vi har en mix av medarbetare; de som har arbetat länge, i ett par år och de som är nyutbildade. Detta ger oss en bra gruppdynamik där alla bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. På avdelningen finns även utskrivningssamordnare som avlastar sjuksköterskorna i arbetet med utskrivningsprocessen. Vid läkemedelsadministration använder vi slutenvårdsdos vilket främjar patientsäkerheten och arbetsmiljön.
Möjlighet finns att påverka dina arbetstider, vi tillämpar individuell schemaläggning med de nya arbetstidsreglerna. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll samt 2 av 5 helger.
Vi söker dig som
tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare
arbetar bra med andra. Är lyhörd och smidig; lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt, är prestigelös nog att rycka in där det behövs
ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar aktiviteter på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av geriatrik och/eller akutsjukvård
Specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre eller akutsjukvård
Handledarutbildning
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
Här kan du läsa mer om oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Inflammation och Åldrande, Åldrande Kontakt
Frida Ostonen Peelen 072-5840743 Jobbnummer
9962719