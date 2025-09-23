Sjuksköterska till Gastroenheten, Ersta sjukhus
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers i Stockholm
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukhusenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
På Gastroenheten är vi specialiserade på kroniska sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och autoimmuna leversjukdomar. Här arbetar vi i tvärprofessionella team med sjuksköterskor, läkare inom gastroenterologi, psykolog, dietist och vårdkoordinatorer - allt för att ge våra patienter en trygg och samordnad vård. Dina blivande kollegor har bred erfarenhet av IBD, och vi samarbetar tätt med sjukhusets endoskopi-, kirurg- och röntgenenheter.
Vår verksamhet består främst av planerade mottagningsbesök, men vi tar också hand om våra patienter i akuta skeden på dagvårdsavdelningen. Vi ligger i framkant inom digitalisering och utvecklar kontinuerligt vårt kliniska omvårdnadsarbete. Vi följer forskning och ny kunskap inom området och har en forskningsenhet knuten till sjukhuset.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt genom hela patientflödet. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat behandlingar, sjuksköterskemottagning, venesectio, levermottagning, telefonrådgivning, digitala patientkontakter och sedvanligt mottagningsarbete.
En central del är infusioner och injektioner, där patientsamtal och uppföljning är viktiga inslag. Vi följer nationellt vårdförlopp för IBD och har etablerade sjuksköterskemottagningar där IBD-sjuksköterskan spelar en nyckelroll. Vårt omvårdnadsarbete utvecklas ständigt, och du får vara en del av den resan.
Arbetet är dagtid på vardagar, med lediga helger och röda dagar. Vi är positiva till hemarbete när det är möjligt och avsätter tid för utvecklingsarbeten. Du får också möjlighet till fortbildning genom utbildningsdagar, konferenser och högskoleutbildningar.
Vem är du?
Du är trygg i din roll som sjuksköterska och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Med din samarbetsförmåga, lyhördhet och konstruktiva kommunikation bidrar du till ett gott klimat i teamet. Du tar ansvar för ditt arbete, är flexibel och ser lösningar när utmaningar uppstår. Självständighet är en styrka hos dig, både i vardagen och i din utveckling i yrkesrollen. Patienten är alltid i centrum för det du gör.
Du delar Erstas värdegrund om att se människan och våra värdeord: professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvård eller specialistmottagning. Har du arbetat med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är det meriterande - men viktigast är ditt engagemang och intresse för att utvecklas inom vårt verksamhetsområde.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Annonsen avser flera tjänster. Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Renée Björklund, Vårdenhetschef, renee.bjorklund@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Renée Björklund renee.bjorklund@erstadiakoni.se Jobbnummer
9522699