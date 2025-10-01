Sjuksköterska till Funktionsstödsteamet på Första Majgatan
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-10-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill omsätta dina kunskaper inom funktionsstödsområdet. Du välkomnas till en trevlig arbetsplats, där du möter en chef och kollegor som är måna om att skapa ett gott arbetsklimat och ha kul på jobbet!
Vi arbetar med patienter som har ett medfött eller förvärvat funktionshinder och som bor på boende med särskilt stöd och service. Många av dem har dessutom vardagsaktiviteter på daglig verksamhet. Vi utgår från fina nyrenoverade lokaler på Första Majgatan i Kortedala. I teamet ingår flera arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor som arbetar mot samma boenden och dagliga verksamheter som du gör. Det innebär ett nära och starkt kollegialt stöd och samarbete. Tillsammans med teamet finns det möjlighet till ett kreativt och lösningsorienterat arbetssätt för att göra skillnad för våra patienter.
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du har möjlighet att planera din arbetsdag och med nära kollegor att rådfråga vid behov. I rollen som sjuksköterska ansvarar du för att sätta upp mål, planera, leda och följa upp vården i samråd med patient och omvårdnadspersonal. Uppdragen utförs som hembesök ute på en bredd av boenden där du bedömer såväl psykiska som somatiska tillstånd. Våra patienters behov av hälso- och sjukvård varierar från att vara förebyggande till behov av avancerad sjukvård vilket bidrar till ett omväxlande och stimulerande arbete. Vi utgår från att ge personcentrerad vård och omsorg och du är för många en viktig person i deras vardag. Du arbetar främst dagpass, med tjänstgöring var fjärde helg samt ett kvällspass var 14:e dag. Då vår verksamhet är under utveckling finns möjlighet för dig som medarbetare att påverka arbetssätt och metoder. Delaktighet är något som vi uppmuntrar och hos oss gör du skillnad!
Som ny erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion så att du ska bli så trygg som möjligt i din roll. Vi arbetar löpande med kompetenshöjande utbildningsinsatser med fokus på målgruppen inom funktionsstöd.
Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska inom funktionsstöd i Göteborgs Stad? Läs gärna den här artikeln: https://sjukskoterskekarriar.se/2023/03/28/jag-har-varldens-basta-jobb-och-varldens-basta-kollegor/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har en vidareutbildning inom psykiatri eller som distriktssköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som sjuksköterska eller av arbete mot målgruppen patienter med funktionsnedsättning men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Eftersom vi kommunicerar och dokumenterar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift. Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav.
Då arbetet som sjuksköterska hos oss är självständigt så har du förmågan att ta beslut inom ramen för ditt uppdrag eller stämmer av med dina kollegor för att komma vidare. Du arbetar tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med patienternas bästa i fokus. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och kan anpassa din information utefter situation och patientens behov.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk:https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Emma Svärdkrona emma.svardkrona@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3657899 Jobbnummer
9535188