Sjuksköterska till framtidens infektionsvård - Avdelning 303 växer
2025-10-23
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta i ett team där kunskap, utveckling och omtanke står i centrum? Där du får växa i din yrkesroll och samtidigt göra verklig skillnad för patienter i alla åldrar?
Välkommen till Avdelning 303 - där framtidens infektionssjukvård tar form!
Verksamheten - kombinerar bredd och spets
Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en dynamisk arbetsplats där vård, forskning och utveckling går hand i hand.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en meningsfull karriär där du gör skillnad varje arbetsdag.
På Infektionskliniken finns fyra vårdavdelningar med sammanlagt 54 vårdplatser och en stor mottagning med akut och planerad verksamhet. Här vårdas patienter med olika misstänkta eller verifierade infektionssjukdomar. Vanliga diagnoser är lunginflammation, sepsis, komplicerade infektioner i nedre luftvägar eller mjukdelar, infektion på hjärtklaffarna eller i mage/tarm. Vi vårdar också patienter som är bärare av multiresistenta bakterier eller behöver isoleringsvård av annan anledning, samt patienter med mer klassiska infektionsdiagnoser som malaria, mässling och tuberkulos.
Avdelning 303 - där framtidens infektionssjukvård tar form
Avdelning 303 är en infektionsavdelning med särskild inriktning mot barn, gravida och nyförlösta kvinnor - men här vårdas även vuxna. Det är en mångsidig och lärorik miljö där du får arbeta nära både barn- och kvinnokliniken, samtidigt som du utvecklar din kompetens inom bred infektionssjukvård
Just nu står vi inför en spännande utveckling:
Vi startar projektet "IK Nära", en öppenvårdsverksamhet för patienter med komplicerade infektioner som kräver lång behandling
Vi öppnar två nya slutenvårdsplatser under hösten
Vad du får hos oss
Ett meningsfullt och varierat arbete i ett engagerat team
Individuellt anpassad introduktion med fyra veckors bredvidgång
Kontinuerlig kompetensutveckling
En arbetsmiljö präglad av laganda, nyfikenhet och framtidstro
Möjligheten att vara med i uppbyggnaden av vår dagvårdsverksamhet
Vi söker dig!
Du är legitimerad sjuksköterska med ett genuint engagemang för patientnära vård. Har du erfarenhet av barnsjukvård, infektionssjukvård eller öppenvård? Det är meriterande - men viktigast är din vilja att bidra, utveckla och utvecklas med oss.
Intervjuer sker löpande - hör av dig så berättar vi mer!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
