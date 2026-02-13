Sjuksköterska till Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum
2026-02-13
Är du intresserad av att vara med och utveckla Försvarsmaktens dykeri och vill ta nästa steg i karriären? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig! Som sjuksköterska vid Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum får du en nyckelroll i en unik verksamhet som kombinerar forskning, utveckling, utbildning och operativt stöd till Försvarsmaktens dykeri. Hos oss blir du en del av en kompetent och engagerad arbetsgrupp där vi förenar allvar och ansvar med en positiv laganda, öppenhet och professionalism.
Om enheten
Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum (FM DNC) är en del av Sjöstridsskolan (SSS) som stödjer de marina förbanden med utbildning, utveckling och övning. FM DNC är en av världens modernaste anläggningar för forskning och utbildning inom undervattensarenan. Det är ett kompetenscentrum för försvarsmaktens dykeri med verksamhetsutbildning, utveckling, dykerimedicin och dykerisäkerhet. Din arbetsplats är belägen på Lindholmen inom Örlogshamnen i Karlskrona. Här kommer du arbeta i ett arbetslag bestående av ett tjugotal medarbetare, såväl civila som militära, med olika bakgrunder och kompetensområden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sjuksköterska vid FM DNC får du en varierad och viktig roll i en unik verksamhet där medicin, forskning och utveckling möts. Här kommer du ingå i ett team med sjuksköterska och läkare, men konstellation av kollegor varierar med arbetsuppgiften. Tjänsten är främst administrativ och möjlighet finns till klinisk tjänstgöring.
Planera och delta i den dykerimedicinska verksamheten och administrera medicinsk materiel inom enheten. Stödja förband inom det dykerimedicinska området och ansvara för planering och genomförande av utbildningar inom dykerimedicin inom Försvarsmakten. Ge medicinskt stöd i samband med övningar och testverksamhet. Delta i och utveckla dykerimedicinskt omhändertagande i tryckkammarsystem samt medverka i dykerimedicinsk forskning och teknikutveckling. Samverka med andra externa vårdgivare inom det dykerimedicinska sakområdet.Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom akutsjukvård, anestesi eller intensivvård och med minst två års arbetslivserfarenhet inom området. Kunskaperna skall vara aktuella.
• Godkänt medicinskt tjänstbarhetsintyg för vistelse i trycksatt miljö (SUB1) (undersökningen genomförs under antagningsprocessen).
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i såväl tal som skrift.Dina personliga egenskaper
Som sjuksköterska vid FM DNC behöver du vara trygg i din yrkesroll och ha förmåga att arbeta både självständigt och i team och tar initiativ att driva arbetet framåt. Du är noggrann och strukturerad, med god förmåga att planera, prioritera och behålla överblicken även när tempot är högt eller situationer snabbt förändras. Du har en naturlig kommunikativ förmåga, kan förmedla information på ett tydligt och professionellt sätt och skapar förtroende i mötet med kollegor och samarbetspartners. Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av hyperbarmedicinsk tjänstgöring, eller intyg på genomförd hyperbarmedicinsk utbildning med godkänt resultat.
• Genomförd A-HLR-utbildning.
• Tidigare erfarenhet från Försvarsmakten eller arbete i marina miljöer.
• Erfarenhet av arbete i pre-hospital miljö.
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Tjänsteresor förekommer i tjänsten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
För upplysningar om tjänsten: Fredrik Eliasson, telnr. 076-649 22 03
För upplysningar om rekryteringsprocessen: HR-generalist Eva Wickholm, telnr. 072-384 35 15
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 010-828 50 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-09.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.



Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.



