Sjuksköterska till forskningsenheten på hematologiska kliniken
2026-01-05
Hematologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping bedriver högspecialiserad vård med stark forskningsinriktning.
Inkludering av patienter sker i både nationella och internationella studier och kliniken arbetar aktivt med att utveckla och stärka forskningsverksamheten. Nu söker vi forskningssjuksköterska som vill vara med och utveckla vår forskningsverksamhet vidare, så är du intresserad av klinisk forskning och studier inom cancersjukvård? Vill du bidra till utvecklingen av framtidens cancerbehandlingar och av vår forskningsenhet? Tycker du om att arbeta i team samtidigt som du har mycket eget ansvar? Då är du den vi söker!
Vårt erbjudande
Hos oss erbjuds du:
• Ett självständigt och flexibelt arbete där du har stor möjlighet att planera din egen tid.
• Möjlighet att vara med och utveckla och påverka verksamhetens forsknings- och studiearbete.
• En tillsvidareanställning på heltid, med arbete dagtid måndag-fredag.
Initialt blir det fokus på din personliga utveckling och du erbjuds såväl strukturerad introduktion samt långsiktig individuell utvecklingsplan. Mentor erbjuds till alla nyanställda. Under introduktionen sker utbildning inom säker läkemedel- och cytostatika hantering, teoretiska inläsnings dagar och auskultation andra sektioner på kliniken; slutenvård, mottagning/dagvård och cellterapienheten.
På längre sikt: Vi erbjuder karriärutvecklingsprogram inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) med möjlighet att specialisera dig inom något av våra kärnområden. Vi erbjuder en kompetensförsörjnings plan för att främja en god karriärutveckling. Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Som forskningssjuksköterska arbetar du i team med andra forskningssjuksköterskor och läkare samt samarbetar med andra enheter och läkemedelsföretag. Ditt arbete präglas av hög kvalitet och du arbetar engagerat, självständigt mot uppsatta mål och följer tidslinjer.
Arbetet är varierande och innebär engagemang i flera kliniska studier, framförallt att planera, koordinera och samordna kliniska prövningar/studier samt arbeta med olika register. Arbetet innefattar både patientnära och icke patientnära arbetsuppgifter. Resor i tjänsten kan förekomma, både nationellt och internationellt, i form av prövarmöten inom kliniska studier.
Patientnära arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att:
Delta i patientsamtyckesprocessen och rekrytering.
Genomföra provtagningar/undersökningar samt ge behandlingar till studiepatienter.
Informera och stödja patienter som deltar i studier.
Hantera, märka och skicka olika typer av provtagningsmaterial.
Icke patientnära arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att:
Identifiera patienter till studier utifrån inklusions- och exklusionskriterier.
Samordna studiepatienters besök och undersökningar.
Registrera och uppdatera studiedata i olika databaser och register.
Ha löpande kontakt med studieläkare, mottagningspersonal och externa samarbetspartners/sponsorer.
Varje forskningssjuksköterska har huvudansvar för ett antal studier, vilket innebär ett fördjupat ansvar och särskild kunskap om dessa studier och de patienter som deltar i dem. Arbetet sker i nära samarbete med forskningssjuksköterskekollega i syfte att vara ett starkt team som ger varandra stöd.
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Har några års erfarenhet av kliniskt arbete, gärna inom onkologi/hematologi eller närliggande område.
Har intresse för, eller erfarenhet av, kliniska studier, kvalitetsregister eller annat utvecklings- och förbättringsarbete.
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya IT-system.
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete som forskningssjuksköterska/studiekoordinator eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete med kliniska prövningar enligt GCP (Good Clinical Practice) och arbete i forsknings-/studiedatabaser.
Specialistutbildning inom onkolog eller medicin.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska och engelska språket, både i tal och i skrift.
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt men också i nära samarbete med andra yrkeskategorier. Du har god förmåga att skapa förtroende i mötet med patienter och närstående samt är lösningsfokuserad och flexibel när förutsättningar i studierna förändras. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Hematologiska kliniken
Vårdenhetschef Therese Sjöström therese.sjostrom@regionostergotland.se 010-1036454
