Sjuksköterska till Försäkringsmottagningen Spine Center Stockholm

Capios Försäkringsmottagning i centrala Stockholm söker nu en sjuksköterska/vårdplanerare med erfarenhet av vårdplanering och testverksamhet. Här får du ta stort ansvar i ett engagerat team där kvalitet, service och effektivitet står i fokus.

Om företaget
Försäkringsmottagningen hör Capio Spine Center Stockholm City och Capio Idrottscentrum. Capio Spine Center är specialiserat på utredning och behandling av rygg- och nackbesvär och arbetar i team. Capio Idrottscentrum erbjuder högspecialiserad vård inom idrottsskador och muskuloskeletala besvär, med fokus på snabb rehabilitering och individuell anpassning för aktiva patienter.
Båda mottagningarna är försäkringsmottagningar som tar emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring. Vi arbetar även med förebyggande företagshälsovård och hjälper företag att förebygga sjukfrånvaro samt optimera medarbetares välmående och prestation.
Hos oss får du arbeta i en innovativ och stimulerande miljö med engagerade kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och starkt fokus på patientens bästa. Välkommen till ett företag som satsar på både medarbetare och kvalitet i vården!
Om rollen
Som vårdplanerare/sjuksköterska blir du en nyckelperson i vårt team och ansvarar för snabb och noggrann handläggning, dokumentation, remisshantering och triagering. Du arbetar huvudsakligen administrativt med försäkringspatienter och har mycket kontakt med försäkringsbolag. Din kompetens som sjuksköterska tas också tillvara för kliniska uppgifter som EKG-tagning och blodprovstagning vid behov. Tillsammans med kollegor bidrar du till att utveckla mottagningens medicinska kvalitet och nya tjänster.

Rollen innehåller tre huvudområden:

50 % administrativt arbete Exempelvis telefonservice, patientmottagning i reception samt andra administrativa arbetsuppgifter.

50 % försäkrings- och kommunikationsarbete Omfattar daglig kontakt med försäkringsbolag samt handläggning i kommunikationssystemet Kuralink.

Flexibel resurs Vid behov bistår du med kliniska arbetsuppgifter inom exempelvis EKG och blodprovstagning.

Utöver detta ser vi en styrka i att bygga kontakt med företag för att vidareutveckla vårt arbete inom förebyggande företagshälsovård. Det här är rollen för dig som har erfarenhet av vårdplanering på försäkringsbolag eller mottagning och som vill komma närmare patienterna i det dagliga arbetet.

Dina arbetsuppgifter
Triagering och handläggning av remisser och inkommande ärenden

Vårdplanering - kontakta patienter inför besök för komplett information

Ärendehantering i Kuralink och kontakt med försäkringsbolag

Hantera besöksbiljetter, beställa MR-bilder och journaler

Fakturahantering

Reception/registrering, betalningshantering (SLL, frikort, privat)

Telefonservice (om- och avbokningar, 1177/portaler)

Kassahantering och kassarapport

Stöd till läkare och fysioterapeuter, bokningsadministration

Post- och journaltjänster, förberedelse av patientlistor

Beställning av förbrukningsvaror

Medverkan i utveckling av nya tjänster på mottagningen

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Sjuksköterskeutbildning

Erfarenhet av vårdplanering och/eller testverksamhet

Noggrannhet, engagemang och god servicekänsla

Förmåga att arbeta självständigt och vara flexibel

Meriterande:

Erfarenhet av Kuralink, Kliniken, Telavox, Visiba, TakeCare, Quinyx eller Unit4

Stort intresse för att vara med och utveckla och skapa nya tjänster på mottagningen

Erfarenhet av testverksamhet och idrottsmedicin samt idrottskador

Vi erbjuder
Omväxlande arbete med stort ansvar

Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och nya tjänster

Stimulerande, utvecklingsfokuserad arbetsmiljö

Nära samarbete med kompetenta kollegor

Friskvårdsbidrag (3 000 kr/år)

Friskvårdstimma varje vecka

Kollektivavtal

Möjligheter till både intern och extern kompetensutveckling

Din ansökan
Plats och anställningsform Capio Spine Center Stockholm City Tillsvidareanställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning (heltid eller deltid, 80-100 %) Start: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdag, vänta därför inte med din ansökan.
Kontakt Annsofie Axelsson, Rekryteringspartner, 076-851 49 32 annsofie.axelsson@capio.se I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av Capio!

