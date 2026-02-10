Sjuksköterska till Försäkringsmottagningen Spine Center Stockholm
2026-02-10
Capios Försäkringsmottagning i centrala Stockholm söker nu en sjuksköterska/vårdplanerare med erfarenhet av vårdplanering och testverksamhet. Här får du ta stort ansvar i ett engagerat team där kvalitet, service och effektivitet står i fokus.
Försäkringsmottagningen hör Capio Spine Center Stockholm City och Capio Idrottscentrum. Capio Spine Center är specialiserat på utredning och behandling av rygg- och nackbesvär och arbetar i team. Capio Idrottscentrum erbjuder högspecialiserad vård inom idrottsskador och muskuloskeletala besvär, med fokus på snabb rehabilitering och individuell anpassning för aktiva patienter.
Båda mottagningarna är försäkringsmottagningar som tar emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring. Vi arbetar även med förebyggande företagshälsovård och hjälper företag att förebygga sjukfrånvaro samt optimera medarbetares välmående och prestation.
Hos oss får du arbeta i en innovativ och stimulerande miljö med engagerade kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och starkt fokus på patientens bästa. Välkommen till ett företag som satsar på både medarbetare och kvalitet i vården!
Om rollen
Som vårdplanerare/sjuksköterska blir du en nyckelperson i vårt team och ansvarar för snabb och noggrann handläggning, dokumentation, remisshantering och triagering. Du arbetar huvudsakligen administrativt med försäkringspatienter och har mycket kontakt med försäkringsbolag. Din kompetens som sjuksköterska tas också tillvara för kliniska uppgifter som EKG-tagning och blodprovstagning vid behov. Tillsammans med kollegor bidrar du till att utveckla mottagningens medicinska kvalitet och nya tjänster.
Rollen innehåller tre huvudområden:
50 % administrativt arbete Exempelvis telefonservice, patientmottagning i reception samt andra administrativa arbetsuppgifter.
50 % försäkrings- och kommunikationsarbete Omfattar daglig kontakt med försäkringsbolag samt handläggning i kommunikationssystemet Kuralink.
Flexibel resurs Vid behov bistår du med kliniska arbetsuppgifter inom exempelvis EKG och blodprovstagning.
Utöver detta ser vi en styrka i att bygga kontakt med företag för att vidareutveckla vårt arbete inom förebyggande företagshälsovård. Det här är rollen för dig som har erfarenhet av vårdplanering på försäkringsbolag eller mottagning och som vill komma närmare patienterna i det dagliga arbetet.Dina arbetsuppgifter
Triagering och handläggning av remisser och inkommande ärenden
Vårdplanering - kontakta patienter inför besök för komplett information
Ärendehantering i Kuralink och kontakt med försäkringsbolag
Hantera besöksbiljetter, beställa MR-bilder och journaler
Fakturahantering
Reception/registrering, betalningshantering (SLL, frikort, privat)
Telefonservice (om- och avbokningar, 1177/portaler)
Kassahantering och kassarapport
Stöd till läkare och fysioterapeuter, bokningsadministration
Post- och journaltjänster, förberedelse av patientlistor
Beställning av förbrukningsvaror
Medverkan i utveckling av nya tjänster på mottagningenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Sjuksköterskeutbildning
Erfarenhet av vårdplanering och/eller testverksamhet
Noggrannhet, engagemang och god servicekänsla
Förmåga att arbeta självständigt och vara flexibel
Meriterande:
Erfarenhet av Kuralink, Kliniken, Telavox, Visiba, TakeCare, Quinyx eller Unit4
Stort intresse för att vara med och utveckla och skapa nya tjänster på mottagningen
Erfarenhet av testverksamhet och idrottsmedicin samt idrottskador
Vi erbjuder
Omväxlande arbete med stort ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och nya tjänster
Stimulerande, utvecklingsfokuserad arbetsmiljö
Nära samarbete med kompetenta kollegor
Friskvårdsbidrag (3 000 kr/år)
Friskvårdstimma varje vecka
Kollektivavtal
Möjligheter till både intern och extern kompetensutveckling
Din ansökan
Plats och anställningsform Capio Spine Center Stockholm City Tillsvidareanställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning (heltid eller deltid, 80-100 %) Start: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdag, vänta därför inte med din ansökan.
Kontakt Annsofie Axelsson, Rekryteringspartner, 076-851 49 32 annsofie.axelsson@capio.se
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av Capio! Så ansöker du
