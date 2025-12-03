Sjuksköterska till Forenede Care uppsala Hemvård
Forenede Care AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-12-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Uppsala
, Österåker
, Täby
, Järfälla
, Danderyd
eller i hela Sverige
Arbetsplatsen
Vi söker nu en sjuksköterska till hemsjukvården som Forenade Care driver på uppdrag av Uppsala kommun.
Vi arbetar med personcentrerad vård där vi alltid utgår ifrån varje enskild patients specifika önskan & behov. Vi ser teamet som en viktig framgång hos oss och du kommer att ha ett nära samarbete med sjuksköterska/distriktssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, undersköterska, vårdbiträde, enhetschef och planerare. Tillsammans arbetar vi för att förbättra och hela tiden utveckla verksamheten.
Vi har sex hemvårdsenheter samt nattpatrull och joursjukvård. Två enheter är belägna på landsbygden och fyra enheter är belägna i centrala Uppsala.
Arbetsuppgifter
Som legitimerad Sjuksköterska är du med och skapar förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Som sjuksköterska inom hemvården är du ansvarstagande, klarar av både självständigt arbete och värnar om teamarbetet. Arbetet kräver också att du har en god social förmåga, är noggrann och självständig. På vår enhet är bemötandet en extra viktig del i det dagliga arbetet och vi lägger stort fokus på den personcentrerade vården och ett salutogent förhållningssätt Du har ett arbetsledande ansvar enligt HSL och ska vara pedagogisk i din handledning av omvårdnadspersonal. Du ska ha god kännedom i dokumentation enligt HSL. Publiceringsdatum2025-12-03Kvalifikationer
Du är legitimerad Distriktssjuksköterska/Sjuksköterska med erfarenhet inom äldreomsorg/geriatrik. Du är självständig med god problemlösningsförmåga. Du är innovativ, handlingskraftig, ansvarstagande och flexibel.
Vi söker dig som har några års erfarenhet och är trygg i din roll som Sjuksköterska.. Du trivs med att arbeta både med och för människor, har ett mycket gott bemötande och god samarbetsförmåga. Du har lätt att anpassa dig till nya situationer och personer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkortArbetstid och varaktighet
80-100 % . Tjänst måndag-fredag
Sista ansökningsdag
2025-12-12
Välkommen med din ansökan och CV. Intervjuer kommer att genomföras under ansökningstiden.Tillträde
Enligt överenskommelse.Ersättning
Enligt överenskommelse.Kontakt
Madelene Björklund, verksamhetschef
Telefonnummer: 073-9735718
E-postadress: madeleneb.uppsala@forenedecare.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Madelene Björklund madeleneb.uppsala@forenadecare.com Jobbnummer
9627921