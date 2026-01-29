Sjuksköterska till Flyktinghälsan i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta som sjuksköterska i en verksamhet där medicinsk kompetens kombineras med ett viktigt samhällsuppdrag? Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en tvärprofessionell verksamhet som möter patienter som är nya i Sverige.
Flyktinghälsan i Malmö är en unik verksamhet som förenar primärvård med migration och hälsa. Vi erbjuder hälso och sjukvård på primärvårdsnivå till asylsökande och papperslösa och är sedan januari 2025 en anslagsfinansierad enhet inom förvaltningen Nära vård och hälsa. Från mars 2026 utökas vårt uppdrag då vi även ansvarar för hälso och sjukvård på förvaren i Åstorp och Ljungbyhed. Verksamheten är samlokaliserad med enheten för utveckling i migration och hälsa vilket ger goda förutsättningar för kunskapsutbyte och möjlighet att bidra till utveckling inom området.
Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor, kurator, laboratoriebiträde, medicinsk sekreterare och receptionist. Arbetet präglas av samarbete, tydliga strukturer och ett gemensamt fokus på patientens bästa. Våra arbetssätt är anpassade efter patientgruppen och skapar trygghet för både patienter och medarbetare.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanligt mottagningsarbete inom primärvård anpassat till vår patientgrupp. Arbetet innefattar bland annat självständiga omvårdnadsbedömningar, rådgivning, uppföljning och samverkan med övriga professioner i teamet. Du möter patienter som är nya i Sverige och bidrar till en trygg, tillgänglig och patientsäker vård.
Då vi är en mindre verksamhet arbetar vi nära varandra och hjälps åt vid frånvaro, vilket innebär att arbete med provtagning och i reception kan förekomma. Rollen erbjuder variation, bredd och möjlighet att arbeta i en verksamhet som är under utveckling.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Erfarenhet av primärvård, mottagningsarbete eller arbete med patienter från olika kulturella och språkliga bakgrunder är meriterande.
Som person är du trygg i din yrkesroll, lyhörd och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta självständigt men också i team och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är intresserad av att bidra till utveckling och ser värdet av ett strukturerat och respektfullt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
