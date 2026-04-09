Sjuksköterska till Fleminggatans vård- och omsorgsboende
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-04-09
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-09
Nu söker vi en engagerad och trygg sjuksköterska till Fleminggatans vård- och omsorgsboende. Hos oss blir du en del av ett kunnigt och stöttande team där vi tillsammans skapar en trygg, värdig och meningsfull vardag för våra äldre. Här får du möjlighet att använda hela din kompetens och samtidigt utvecklas i din yrkesroll.
Vill du ha ett arbete där du verkligen görskillnad varje dag? Som sjuksköterska hos oss har du en central och viktig roll i att säkerställa en god och personcentrerad vård.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och andra professioner. Genom din kompetens bidrar du till att skapa trygghet för både patienter och medarbetare, samtidigt som du är med och utvecklar verksamheten.
Tjänsten är främst förlagd dagtid, med viss kvälls- och helgtjänstgöring i vår konsultverksamhet inom vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård samt LSS och socialpsykiatri.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Utföra medicinska bedömningar och fatta självständiga beslut.
* Planera, genomföra och följa upp omvårdnadsinsatser.
* Utföra provtagningar, infusioner, omläggningar och palliativ vård.
* Samverka med andra professioner.
* Handleda och delegera till omvårdnadspersonal.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och engagerad sjuksköterska med ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor. Du tar ansvar, är lösningsfokuserad och trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med teamarbete.
* Legitimerad sjuksköterska.
* Minst två års erfarenhet som sjuksköterska.
* Erfarenhet av geriatrik.
* B-körkort och körvana.
* God förmåga att göra självständiga medicinska bedömningar
Det är meriterande med erfarenhet av Treserva eller liknande system samt vidareutbildning inom vård.
För att lyckas i rollen är du:
* Samarbetsinriktad. Du bidrar till god laganda och visar respekt för andra.
* Strukturerad. Du planerar och prioriterar ditt arbete effektivt.
* Trygg. Du tar initiativ och agerar professionellt i olika situationer.
* Lösningsorienterad: Du hittar vägar framåt i utmanande situationer.
* Flexibel. du anpassar dig efter förändrade behov.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens gör skillnad på riktigt? Då ser vi fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef HSL Öst
Anna Ekman anna.ekman@gavle.se Jobbnummer
9845701