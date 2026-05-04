Sjuksköterska till Familjeläkarna Husby Vårdcentral
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
, Vaxholm
eller i hela Sverige
När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision att ge patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision driver oss fortfarande. Vi är engagerade, bryr oss om människor och tar ansvar för att göra skillnad. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi driver vårdcentraler i Stockholm, Östergötland och i Uppsala län och har ett tydligt och framgångsrikt koncept där du som anställd får stimulans, trivsel och professionell utveckling. Familjeläkarna består idag av ca 1000 anställda som med engagemang och kompetens skapar en varm och familjär arbetsgrupp.
Söker du en arbetssituation där du kan påverka både din och verksamhetens utveckling? Där ditt engagemang och din drivkraft kan bidra till goda och mätbara resultat? En verksamhet med korta beslutsvägar där patienten står i centrum?
Nu söker Familjeläkarna en distriktssköterska/leg. sjuksköterska till Familjeläkarna Husby Vårdcentral.
Rollen omfattar ordinarie arbetsuppgifter som sjuksköterska/distriktssköterska. Du jobbar dagligen med telefonrådgivning och mottagningsbesök.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, är trygg i din yrkesroll och har förmågan att samarbeta och samverka. Du är distriktssköterska eller leg. sjuksköterska
Du har ett starkt engagemang i patientsäkerhet och ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat med ambition att hjälpa oss att leverera hög kvalitet i vården. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ett gott bemötande.
Vi erbjuder en bred palett av utvecklingsmöjligheter där du själv är delaktig i schemaläggning samt ett flexibelt och varierande arbetssätt. Du är med och planerar i team då vi vill säkerställa att allas expertis och kunskap tas till vara på och att alla känner delaktighet.
Vi erbjuder nu ett vikariat för en föräldraledighet. Arbetstid mån-fre mellan 8-17.
Familjeläkarna är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information!
Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande. Bifoga gärna din yrkeslegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7675451-1979596". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Edvard Griegsgången 13 (visa karta
)
164 32 KISTA Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9889887