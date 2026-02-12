Sjuksköterska till Familjeläkarna Akalla Vårdcentral
När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision att ge patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision driver oss fortfarande. Vi är engagerade, bryr oss om människor och tar ansvar för att göra skillnad. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi driver vårdcentraler både i Stockholm och i Uppsala län och har ett tydligt och framgångsrikt koncept där du som anställd får stimulans, trivsel och professionell utveckling. Familjeläkarna består idag av ca 1000 anställda som med engagemang och kompetens skapar en varm och familjär arbetsmiljö.
Vill du arbeta på en vårdcentral där det är nära mellan beslut, kollegor och patienter? Vi är en modern vårdcentral i Stockholm med en stabil patientlista och ett engagerat team som nu söker en legitimerad sjuksköterska till vår mottagning.
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och med varierande vårdbehov. Vi arbetar personcentrerat, med fokus på tillgänglighet, kvalitet och gott bemötande - både mot patienter och varandra.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss är du en nyckelperson i det dagliga patientflödet. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med läkare och övriga yrkeskategorier.
Arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Telefonrådgivning och triagering
Mottagningsarbete med bedömningar, provtagning och uppföljning
Omvårdnadsinsatser och egen mottagning
Samverkan med läkare och övriga professioner
Dokumentation och planering i journalsystem
Du får en viktig roll i att skapa trygghet, struktur och kontinuitet för våra patienter.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt
Har god klinisk bedömningsförmåga
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs i team och bidrar till ett gott arbetsklimat
Tidigare erfarenhet från primärvård är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
Ett kompetent och hjälpsamt team
Varierade arbetsdagar med stort eget ansvar
Möjlighet att utvecklas inom primärvård
En arbetsmiljö där respekt och samarbete står i centrum
Familjeläkarna är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO
Låter detta intressant Tveka inte att höra av dig för mer information. Varmt välkommen med din ansökan - urval och intervjuer sker löpande. Bifoga gärna din yrkeslegitimation och examensbevis i din ansökan.
