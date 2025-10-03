Sjuksköterska till ett uppdrag inom hemsjukvård och särskilt boende
Portabel AB / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2025-10-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Portabel AB i Växjö
, Hultsfred
, Herrljunga
, Ystad
, Nacka
eller i hela Sverige
Sjuksköterskeuppdrag - Växjö kommun (Ingelstad)
Vi på Portabel Health söker en legitimerad sjuksköterska för ett uppdrag inom hemsjukvård och särskilt boende i Ingelstad, Växjö kommun. Rollen innebär självständigt arbete med medicinska bedömningar, behandlingar samt stöd till omvårdnadspersonal.
Plats: Ingelstad, Växjö kommun
Tidsperiod: 2025-10-20 - 2025-11-30
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Dag- och kvällspass, måndag-söndag. Helgpass sker i Sandsbro tillsammans med andra sjuksköterskor.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Hemsjukvård och vård på särskilt boende
Självständiga medicinska bedömningar och behandlingar
Rådgivning och handledning av undersköterskor via telefon
Läkemedelshantering (allt från dosettdelning till avancerad vård: infusioner, central infart, såromläggning, PCA-pumpar)
Dokumentation i journalsystemet Cosmic (erfarenhet är meriterande)Kravprofil för detta jobb
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av kommunal hemsjukvård
B-körkort (manuell växellåda) - bil finns på enheten
God svenska i tal och skrift
Självständig, arbetsam och driven
Meriterande: erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Sista anbudsdag:
2025-10-09 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: Info@portabelhealth.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Portabel AB
(org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
Byälvsvägen 141 Stockholm (visa karta
)
355 71 INGELSTAD Jobbnummer
9540613