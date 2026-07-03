Sjuksköterska till Estrids gård och hemsjukvården
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret / Sjuksköterskejobb / Knivsta Visa alla sjuksköterskejobb i Knivsta
2026-07-03
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Vi söker nu tre sjuksköterskor till både särskilt boende och inom hemsjukvård. Arbetet är dagtid mån-fre.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska utför du sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunala uppdraget. Hos oss innebär det bland annat att du har eget ansvar för att HSL-insatser planeras, genomförs och utvärderas. Du får även ansvar att handleda arbetet för omvårdnadspersonalen, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll.
Det medicinska ansvaret sker enligt läkares ordination där verksamheterna har regelbunden kontakt.
Du kommer dokumentera och arbeta i system som Viva, TES, APPVA, Cosmic. Vi arbetar med nationella kvalitetsregister så som Senior Alert, palliativa registret och inom särskilda boendet också BPSD-registret.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett engagemang och intresse för kommunal hälso- och sjukvård.
Du är legitimerad sjuksköterska, grundutbildad sjuksköterska, distriktssköterska eller demenssjuksköterska.
För att trivas och lyckas som sjuksköterska hos oss i Knivsta kommun behöver du vara en handlingskraftig och lösningsorienterad person som tryggt fattar beslut utifrån den information som finns tillgänglig. Du har en naturlig förmåga att möta människor med förståelse och lyhördhet, och du sätter dig snabbt in i deras behov och situation. I en föränderlig vardag ser du möjligheter snarare än hinder och anpassar dig smidigt till nya förutsättningar. Du tar ansvar för ditt arbete, driver det framåt med engagemang och strävar efter att nå bästa möjliga resultat. Samarbete är en självklarhet för dig du bygger goda relationer, kommunicerar tydligt och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. Likväl som att du behöver kunna vara flexibel och gränssättande när så krävs.
Dina personliga egenskaper är lika viktiga som dina kvalifikationer och vi söker dig som är initiativtagande och har mycket god samarbetsförmåga.
Du ska tycka om varierande och stimulerande arbetsuppgifter.
Körkort och god datorvana krävs.
Meriterande om du är väl insatt i kommunal verksamhet, har erfarenhet av de verksamhetssystem vi använder oss utav.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Intervjuer sker löpande under rekryteringen så tillträde kan ske 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Kontakt
Enhetschef
Ann Christine Råstock kikki.rastock@knivsta.se 018- 34 79 51 Jobbnummer
9990467