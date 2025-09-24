Sjuksköterska till Ersta Johanneslunds äldreboende i Västerhaninge
2025-09-24
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Från februari 2026 tar Ersta diakoni över driften av Johanneslunds äldreboende i Västerhaninge. Johanneslund är ett modernt och hemtrevligt äldreboende med 96 lägenheter, beläget i en naturnära miljö i Västerhaninge. Här vill vi skapa en trygg och innehållsrik vardag för de boende - med meningsfulla aktiviteter, gemenskap och goda måltider.
På Johanneslund arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadspersonal och ledning nära varandra. Vår gemensamma riktning är tydlig: att stärka livskvaliteten och delaktigheten för alla boende.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet. Utifrån individuella mål och behov har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt övriga kollegor/chefer. Du fungerar också som coach och arbetsledare för omvårdnadspersonalen och är omvårdnadsansvarig för en avdelning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning om minst 85%. Arbetstiden är förlagd dagtid med helgarbete preliminärt var femte helg.
Vem är du?
Vi söker dig som vill utveckla både dig själv och vår verksamhet, och vara en del av ett team där gott bemötande och de boendes välbefinnande står i fokus. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll och tycker om att handleda och lyfta dina kollegor.
Ditt förhållningssätt går hand i hand med Erstas värdegrund att se hela människan.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
har goda datorkunskaper.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och med personer med kognitiv svikt.
Övrigt om rekryteringen
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Johanna Modée, Övergripande Verksamhetschef, johanna.modee@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Johanna Modée johanna.modee@erstadiakoni.se Jobbnummer
9525327