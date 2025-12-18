Sjuksköterska till Ersta Hannahemmets vård- och omsorgsboende i Bromma
2025-12-18
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är en del av Ersta diakoni och bedriver totalt åtta boenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Hannahemmet vård- och omsorgsboende ligger i Råcksta, Bromma, med närhet till natur och kommunikation. Boendet har 54 platser fördelade på fyra avdelningar för demensvård och två avdelningar för somatisk vård. En av avdelningarna för demensvård har finsk inriktning vilket innebär att det finns finsktalande personal och att vi uppmärksammar finska högtider, traditioner och finsk kultur.
På Hannahemmet har vi ett mycket gott tvärprofessionellt samarbete samt ett öppet klimat. Alla tar ansvar samt bidrar med sin kompetens och till en positiv stämning.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i att planera, genomföra och vidareutveckla omvårdnadsarbetet. Du utgår från varje boendes individuella mål och behov och arbetar i nära samverkan med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt kollegor och chefer. I uppdraget ingår även att fungera som coach och arbetsledare för omvårdnadspersonalen. Du är omvårdnadsansvarig för två avdelningar med totalt 18 boendeplatser.
Vi har sjuksköterska på plats alla dagar i veckan kl. 07.00-16.00. Övrig tid har omvårdnadspersonalen tillgång till jourhavande sjuksköterska via Klara Kompetens.
Arbetstiden är förlagd till dagtid med start kl. 07.00 eller 08.00 och avslut kl. 15.00 eller 16.00. Tjänsten omfattar ett rullande 6-veckorsschema där du arbetar var tredje helg. På vardagar tjänstgör 2-3 sjuksköterskor, och på helger finns en sjuksköterska i tjänst.
Vi arbetar i journalsystemet Welfare (tidigare Epsilon) och läkemedel signeras i Alfa e-care/SignIt. Vår läkarorganisation är Familjeläkarna.
Vem är du?
Vi söker dig som vill utvecklas i din yrkesroll och samtidigt bidra till att utveckla vår verksamhet. Du vill vara en del av ett team där gott bemötande, samarbete och de boendes välbefinnande står i centrum. Du är trygg i dig själv och i din professionella roll, och trivs med att handleda, stötta och lyfta dina kollegor.
Som person är du lyhörd, omtänksam och professionell i ditt bemötande. Dessa egenskaper är avgörande i samarbetet med kollegor - och framför allt i mötet med våra boende. Du arbetar noggrant och strukturerat, både i det dagliga omvårdnadsarbetet och i planering och uppföljning.
Du har ett genuint intresse för äldreomsorg och ett förhållningssätt som ligger i linje med Ersta diakonis värdegrund - där vi ser hela människan och värnar om en värdig, trygg och personcentrerad vård.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet
har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
har goda datorkunskaper
har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och med personer med kognitiv svikt.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Med anledning av många helgdagar kring jul-och nyår kommer vi börja kalla till intervjuer från den 2 januari.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Marie Söderquist, Verksamhetschef, marie.soderquist@erstadiakoni.se
Facklig kontakt: Vårdförbundet, vardforbundet@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Hedvig Alsmarker hedvig.alsmarker@erstadiakoni.se 0721476796 Jobbnummer
9654026