Sjuksköterska till Eriksdal HSL, Äldreomsorgen
2026-02-02
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
För att det ska vara möjligt är vår kompetensförsörjning en viktig del, därför söker vi dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt!
Dina insatser kommer innebära att skapa välbefinnande och trygghet hos personer som behöver det som mest. Gillar du variation och värdesätter ett meningsfullt arbete? Då är Umeå kommun rätt arbetsgivare för dig!
Vi söker nu sjuksköterska med tillfällig placering hos oss på Eriksdals vård-och omsorgsboende!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Inom Umeå kommun jobbar du som sjuksköterska med hälso- och sjukvårdsinsatser, du hanterar läkemedel, dokumenterar, gör bedömningar och handleder annan personal. Du ansvarar för att de medicinska insatserna fungerar på ett bra sätt för våra brukare och samordnar kontakter med läkare och andra yrkesgrupper inom primärvård och sjukhus.
Arbetstiden är förlagd dagtid och helg.
Om dig
Som sjuksköterska i kommunen har du och dina sjuksköterskekollegor den högsta medicinska kompetensen. Därför är det viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, har god initiativförmåga samt bidrar till god kommunikation i samarbete med andra yrkesprofessioner. Självklart har du ett gott och respektfullt bemötande i kontakt med vårdtagare och anhöriga. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom sjukvården
Specialistutbildning mot distrikt, geriatrik eller psykiatri
På arbetsplatsen kan det förekomma pälsdjur samt personer som röker så du bör ej vara allergisk.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/88". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Kontakt
Shemir Quni, enhetschef 090-166681 Jobbnummer
9716714