Sjuksköterska till Enköpingshälsan deltid/heltid
Innovatrek AB / Sjuksköterskejobb / Enköping Visa alla sjuksköterskejobb i Enköping
Vi är en läkardriven husläkarmottagning i Enköping där vi bedriver sedvanlig primärvårdsverksamhet med hjärta och personlig kontakt som ledord!
Enköpingshälsan blev i år Enköpings bästa vårdcentral i den nationella patientenkäten avseende helhetsintryck, vi har låg personalomsättning och ett fint och stabilt team.
Vi växer och vill därför utöka vårt team och bredda kompetensen. Vi har högt i tak och nära samarbeten.
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar i ditt jobb, att du har ett genuint intresse för patienterna samt en god känsla för teamarbete. I utbyte får du en trivsam arbetsplats, frihet att utforma hur du vill lägga upp ditt arbete och en stabil miljö med nöjda patienter. Individuell och konkurrenskraftig lönesättning tillämpas.
Tillträde efter överenskommelse. Tillsättning sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tjänstgöringsgrad deltid eller helti. Det är enkelt att ta sig till oss från många olika orter och möjlighet till arbete hemifrån finns.
Titta gärna på vår hemsida och lär dig mer om Enköpingshälsan www.enkopingshalsan.se
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med förmedlingsfirmor, bemanningsbolag och dylikt. Likaså annonssäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: ansokan@innovatrek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enköpingshälsan ssk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovatrek AB
Linbanegatan 12 (visa karta
745 34 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpingshälsan Jobbnummer
