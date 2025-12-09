Sjuksköterska Till Enheten För Psykisk Funktionsnedsättning (psfn) - Vikari
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2025-12-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri i Östersund
Område psykiatri rymmer både öppen- och heldygnsvård och bistår patienter i Jämtlands län i behov av specialistpsykiatri. Sammanlagt har området ca 270 medarbetare.
Inom den psykiatriska kliniken i Östersund ryms all specialistvård under samma tak, vilket ger möjlighet till nära samarbeten inom och mellan professioner och en intern rörlighet med chans till personlig utveckling för dig som medarbetare.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens då tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på enheten arbetar du som patientansvarig sjuksköterska för ett antal patienter, och har därmed möjligheten att följa dina patienter. I verksamheten finns ett gott samarbete med läkare och övriga professioner inom området.
Här kommer du att arbeta både med patienten men även med patientens nätverk, med personal på boende eller andra aktörer kring patienten. Du har en viktig samordnande roll och en del i arbetet är också att skapa en personcentrerad vård där patienten får vara med och klargöra sina önskemål kring insatser.
Du kommer även att medverka i årsuppföljningar, skapa krisplaner samt i övrigt planera och genomför preventiva insatser.
Som patientansvarig sjuksköterska ansvarar du också för att plan kring öppen tvångsvård följs, samt i samverkan med andra planera det preventiva arbetet för att våra patienter ska nå sin plan med vården. Du handleder kollegor och studenter, samt deltar aktivt i utvecklingsarbetet som pågår på enheten.
Du som person ska vara trygg och stabil, och du ska kunna uppvisa ett lugn i svårare bemötandesituationer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete och gärna inom psykosvård. Du behöver ha en förmåga att skapa goda relationer, såväl till patienter som anhörig och andra aktörer. Arbetet är självständigt och du har möjlighet att planera din dag. Vi söker dig som har ett driv och engagemang att bidra till att utveckla rutiner och arbetsmetoder inom verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Vidareutbildning med inriktning psykiatri och Steg 1-utbildning är meriterande.
Vi ser att du gärna arbetat inom psykiatri eller med individer med funktionsnedsättningar.
ÖVRIGT
CV och Brev, bifoga gärna betyg och intyg
Region Jämtland Härjedalen är måna om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför olika friskvårdsalternativ i syfte att du både ska orka jobba och vara ledig långt upp i åldern. Kroppen är vårt främsta verktyg och både fysisk, psykisk och social hälsa främjas av fysisk aktivitet.
Du som medarbetare får årligen välja mellan friskvårdstid på upp till 35 timmar/år eller friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
Därutöver finns på Östersunds sjukhus träningsanläggningen Zefyren där du som regionanställd kan träna gratis både på gymmet och via ledarledda träningspass.
Läs mer om Zefyren här: https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss/formaner/zefyren
Region Jämtland Härjedalen har en personalförening där du och alla andra medarbetare, utan kostnad, automatiskt ingår. Personalföreningen anordnar och erbjuder olika sociala, kulturella och friskvårdande aktiviteter och rabatter som du kan ta del av. Du kan läsa mer om personalföreningens planerade utbud här: https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss/formaner/personalforening---region-jamtland-harjedalen
Här på vår hemsida finns mer information om vuxenpsykiatrin och filmer där medarbetare berättar om sitt jobb på vuxenpsykiatrin: https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet och behöver bostad? Rekryterande chef kan informera om möjligheten vi som arbetsgivare har att erbjuda boende.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri Kontakt
Tf Enhetschef PSFN
Sara Bengtlars sara.bengtlars@regionjh.se 0761105986 Jobbnummer
9635967