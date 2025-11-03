Sjuksköterska till Enebacken i Åkersberga
Forenede Care AB / Sjuksköterskejobb / Österåker Visa alla sjuksköterskejobb i Österåker
2025-11-03
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Österåker
, Täby
, Järfälla
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi välkomnar en sjuksköterska som vill bli en del av vårt fantastiska team!
I rollen som sjuksköterska i Forenede Care är du en viktig del i organisationen och din kompetens och trivsel värdesätts högt. Vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs, du ges därmed goda möjligheter att växa och utvecklas med oss. Du får en arbetsledande roll i teamet med möjligheter att påverka verksamheten
Här kommer du att arbeta
Enebacken är ett äldreboende med totalt 108 platser med olika inriktningar som korttids- och växelvård, dagverksamhet, somatiska och demens.
Enebacken är beläget i natursköna Smedby i Åkersberga med närhet till ängs- och skogsmarker.
Vem är du?
Du är ansvarstagande, självständig och trygg med att göra prioriteringar och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor, är prestigelös och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.
I din roll ingår att ha kontinuerlig dialog med närstående och informera vid förändringar i hälsotillståndet. Du samarbetar med kollegor, läkare och eventuellt andra, både interna och externa, kontakter för att säkerställa en god omvårdnad
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu flera kollegorpå deltid till en tillsvidareanställning med provanställning med sysselsättningsgrad 75-80%. Tjänsten är dag, kväll och tillkommande helger.
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 6500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
2025-11-31Publiceringsdatum2025-11-03Kontaktperson för detta jobb
Maria Rosendahl, Regional verksamhetschef
E-postadress: marose@forenedecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Maria Rosendahl marose@forenedecare.se Jobbnummer
9586842