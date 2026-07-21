Sjuksköterska till Endoskopimottagningen USÖ
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-07-21
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Nu söker vi en sjuksköterska som önskar att arbeta inom ett spännande och utvecklande område. Nu finns chansen att komma och arbeta hos oss på endoskopimottagningen! Vår arbetsgrupp består av ett kompetent team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Stämningen är positiv och vi har en stark gemenskap där alla är en viktig del av teamet. Hos oss är patienten i fokus och ett genuint intresse för ständiga förbättringar ser vi som en självklarhet! Vi har även ett nära samarbete med Mag-tarm och levermottagningen.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna på mottagningen innefattar flera olika moment och som sjuksköterska hos oss kommer du att få lära dig något nytt varje dag! Vi utför akuta och planerade undersökningar såsom gastroskopier, koloskopier och sigmoideoskopier. Vi utför även mer avancerad endoskopi, och sjuksköterskeledda mottagningsbesök. Dina arbetsuppgifter blir att assistera vid undersökningar, administrera läkemedel samt övervaka patienter under och efter undersökning. En stor del av arbetet består även i rådgivning och information, både mot patienter och mot andra vårdinstanser. Du arbetar med teknisk utrustning och vi erbjuder dig som sjuksköterska utvecklande och utmanande arbetsuppgifter!Kvalifikationer
Du som söker ska vara Legitimerad sjuksköterska med några års erfarenheter. Vidare vill vi att du har god samarbetsförmåga, social kompetens och ett stort engagemang. Vi ser att du är öppen för förändringar och har förmågan att kunna arbeta under varierande arbetsbelastning. Vi värderar personlig lämplighet högt.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde medicin är ett av universitetssjukhusets största och är organisatoriskt uppdelad i fem sektioner; endokrinologi och diabetes, gastroenterologi, hematologi, nefrologi, samt allmän internmedicin. Här vårdas patienter med bland annat diabetes, mag-/tarmsjukdomar, blodsjukdomar, njursjukdomar, samt patienter som behöver akut internmedicinsk vård, ofta äldre och multisjuka patienter. Varje sektion har en öppenvårdsmottagning. Här finns också tre vårdavdelningar för inlagda patienter.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:578". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Linda Evensen 019-6022730 Jobbnummer
10008236