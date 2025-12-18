Sjuksköterska till Endoskopimottagningen USÖ
2025-12-18
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
Nu söker vi en sjuksköterska som önskar att arbeta inom ett spännande och utvecklande område. Nu finns chansen att komma och arbeta hos oss på endoskopimottagningen!
Vår arbetsgrupp består av ett kompetent team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Stämningen är positiv och vi har en stark gemenskap där alla är en viktig del av teamet. Hos oss är patienten i fokus och ett genuint intresse för ständiga förbättringar ser vi som en självklarhet! För att driva utvecklingen framåt inom området är forskning och utbildning en naturlig del av vår verksamhet. Vi har även ett nära samarbete med Mag-tarm och levermottagningen.
Verksamhetsområde medicin är ett av universitetssjukhusets största och är organisatoriskt uppdelad i fem sektioner; endokrinologi och diabetes, gastroenterologi, hematologi, nefrologi, samt allmän internmedicin. Här vårdas patienter med bland annat diabetes, mag-/tarmsjukdomar, blodsjukdomar, njursjukdomar, samt patienter som behöver akut internmedicinsk vård, ofta äldre och multisjuka patienter. Varje sektion har en öppenvårdsmottagning. Här finns också tre vårdavdelningar för inlagda patienter.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi utför akuta och planerade undersökningar såsom gastroskopier, koloskopier och sigmoideoskopier. Vi utför även mer avancerad endoskopi, och sjuksköterskeledda mottagningsbesök med tryckmätningar. Dina arbetsuppgifter blir främst att assistera vid undersökningar och arbeta nära patienter. Som sjuksköterska ingår även att administrera läkemedel vid de ingrepp som kräver detta, där det bland annat handlar om att ge lugnade läkemedel. Du arbetar med teknisk utrustning, ett arbete som är både självständigt och tillsammans i team. Du informerar och möter patienten utifrån individens behov och förutsättningar.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du har lätt för att skapa bra möten och du har en vilja att driva verksamheten framåt med patienten i fokus tillsammans med dina kollegor. Du är flexibel och tycker om utvecklingsarbete. Som person är du stabil och har en kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Legitimerad sjuksköterska med några års erfarenheter
Meriterande:
Meriterande:
Erfarenhet inom gastroenterologi, kirurgi eller operation.
Löpande urval kan komma att ske.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
