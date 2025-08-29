Sjuksköterska till endoskopimottagningen och dagvården, Avesta
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Välkommen till det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna! Endoskopin/ Mag-tarm mottagning är en specialistmottagning med inriktning på mag-tarm sjukdomar. Det bedrivs planerad och akut verksamhet. Mottagningen ansvarar även för uppföljning, behandling, provtagning, 1177, Tele Q och rådgivning för patienter med mag-tarm sjukdomar. Medicinska dagvården är en enhet som hanterar flera olika medicinska behandlingar till patienter. Detta sker ofta i samarbete med andra kliniker på Falu lasarett.
Dina arbetsuppgifter
Avesta lasarett söker dig som är Leg. Sjuksköterska till vår Endoskopimottagning och Medicinska dagvårdsenhet vilket innebär arbete 100% dagtid. Rotation mellan mottagningar ingår i tjänsten. Vi erbjuder alltid introduktion efter behov samt kompetensutveckling inom området. Arbetet är självständigt men till stor del ett teamarbete med andra yrkeskategorier. Sjuksköterskans arbetsuppgifter på endoskopin är att förbereda och övervaka patienten inför-, under och efter undersökningen. Du hanterar och förbereder vår högkvalitativa medicintekniska utrustning, administrerar läkemedel samt assisterar läkaren under undersökningen. Sjuksköterskans arbete på Medicinsk dagvård innebär att utföra venesectiobehandlingar, ge blodtransfusion samt utföra olika infusions- och injektionsbehandlingar. Flertalet behandlingar sker i samarbete med specialistmottagningar i Falun såsom Blod-, Neurolog- och Lung-allergimottagningen med ordination därifrån. Klinikens egen mag-tarmverksamhet med olika behandlingar ingår som en stor del.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande så du är välkommen med din sansökan snarast.
Kvalifikationer
Leg. Sjuksköterska.
Erfarenhet inom yrket
Meriterande:
Erfarenhet av mag/tarm patienter, mottagningsverksamhet eller operation.
Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:610". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Jenny Nyberg 0226-496421 Jobbnummer
