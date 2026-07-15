Sjuksköterska till endoskopimottagningen, Avesta
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Avesta Visa alla sjuksköterskejobb i Avesta
2026-07-15
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Välkommen till det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna! Endoskopin/ Mag-tarm mottagning är en specialistmottagning med inriktning på mag-tarm sjukdomar. Det bedrivs planerad och akut verksamhet. Mottagningen ansvarar även för uppföljning, behandling, provtagning, 1177, Tele Q och rådgivning för patienter med mag-tarm sjukdomar.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Avesta lasarett söker dig som är legitimerad sjuksköterska till vår Endoskopimottagning vilket innebär arbete heltid, dagtid. Vi erbjuder alltid introduktion efter behov samt kompetensutveckling inom området. Arbetet är självständigt men till stor del ett teamarbete med andra yrkeskategorier.
Sjuksköterskans arbetsuppgifter på endoskopin är att förbereda och övervaka patienten inför-, under och efter undersökningen. Du hanterar och förbereder vår högkvalitativa medicintekniska utrustning, administrerar läkemedel samt assisterar läkaren under undersökningen. I arbetsuppgifterna ingår även uppföljning, behandling, provtagning, 1177, Tele Q och rådgivning för patienter med mag-tarm sjukdomar.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet inom yrket
Meriterande:
Erfarenhet av mag/tarm patienter, mottagningsverksamhet eller operation
Utbildning inom mag/tarm och IBD
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Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Jenny Nyberg jenny.nyberg@regiondalarna.se 0226-496421 Jobbnummer
10003729