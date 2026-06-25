Sjuksköterska till endoskopimottagningen, Arvika
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Arvika Visa alla sjuksköterskejobb i Arvika
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett engagerat team där patienten alltid står i fokus? Nu söker vi en sjuksköterska till endoskopimottagningen i Arvika, en mindre enhet med stort kunnande, god sammanhållning och goda möjligheter till utveckling i en modern verksamhet.
Din arbetsplats
Endoskopimottagningen på Sjukhuset i Arvika tillhör verksamhetsområde Slutenvård Arvika och är en liten enhet med stort engagemang inom området endoskopi. Utbildningar prioriteras för att hålla oss uppdaterade i den endoskopiska utvecklingen som går snabbt framåt i Sverige.
På enheten utförs gastroskopier och koloskopier. Det finns två undersökningssalar och verksamheten är till största delen elektiv. På enheten arbetar läkare och sjuksköterskor i team, där samarbete och teamkänsla är viktigt i det dagliga arbetet med patienten i fokus.
Vi är ett arbetslag med högt i tak och du kommer att få möjlighet att utveckla och påverka verksamheten och din arbetsdag. Vi arbetar även för en god arbetsmiljö, har bra arbetstider och stimulerande arbetsuppgifter. Vi arbetar i moderna och verksamhetsanpassade lokaler.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på endoskopienheten ansvarar du för omvårdnaden runt patienten före, under och efter undersökningen. En viktig uppgift för dig som sjuksköterska är att vara med och skapa trygghet för patienten. Du ger sedering och andra läkemedel när det behövs. Du kommer även att vara med och assistera vid undersökningarna. Du ansvarar för att hygien och provtagning säkerställs runt patienten, samt att instrumenten tas om hand på ett korrekt sätt.
Du får en individuellt anpassad upplärning och tar ett steg i taget för att du ska känna dig trygg och säker i din roll. Det finns också en stor möjlighet till utveckling och nytt lärande, då du arbetar tillsammans med erfarna och engagerade kollegor som arbetar med varierande arbetsuppgifter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vilja och engagemang att hjälpa andra. Du har en god samarbetsförmåga, har lätt för att anpassa dig och du ser möjligheter i förändring. Du är även kvalitetsmedveten i ditt arbete och har en god empatisk förmåga i mötet med patienter.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
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I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 ARVIKA Arbetsplats
Hälso- och sjukvård, Sjukhuset Arvika Kontakt
avdelningschef
Anders Hermansson anders.hermansson@regionvarmland.se 010-8312206 Jobbnummer
9978022