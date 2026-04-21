Sjuksköterska till endoskopienheten (vikariat)
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2026-04-21
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Endoskopienheten Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Sjuksköterska till Endoskopienheten (vikariat)
Önskar du testa ett stimulerande och varierande arbete som sjuksköterska? Då är du välkommen till oss på endoskopienheten.Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Kliniken för kirurgi och urologi är en stor klinik med en vårdavdelning, kirurg-, urolog-, bröst och endoskopimottagningar samt en egen dagvårdsavdelning. Vi strävar efter att erbjuda befolkningen i länet kirurgisk vård och behandling med stor kompetens och hög kvalité.
Vi på endoskopienheten är ett härligt gäng där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare arbetar i team. Här får du ta del av en lärorik och spännande vardag med gott kamratskap och mycket arbetsglädje där patienten alltid är i fokus. Arbetet innefattar både kirurgisk vård och behandling samt IBD- mottagning. Här bedrivs både planerad och akut verksamhet.Arbetsuppgifter
• Telefonrådgivning där stor del är rådgivning till IBD-patienter med skov.
• Assistera skopist vid koloskopi, sigmoideoskopi och gastroskopi.
• Assistera läkare på operation/IVA vid ERCP, PEG, akuta blödningar, stentinläggning m.m.
• Assistera skopist på operation vid koloskopi och gastroskopi på barn och vuxna.
• Ge infusioner till patienter med IBD.
• Samordna dagens akuta undersökningar som anmäls från avdelningarna.
• Egen mottagning för kapselendoskopi.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska som har arbetat i några år, erfarenhet av kirurgisk/endoskopi-, och medicinsk/IBD vård är meriterande. Du är lyhörd och är van att ta ansvar. Du är serviceinriktad, flexibel, kreativ och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta med andra då stor del av arbetet handlar om att arbeta tillsammans i team. Med din vilja och engagemang vill du vara en del i, och vara med och utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper samt intresse för arbetsuppgifterna.
Vi erbjuder dig:
Individuellt anpassad introduktion
Fortlöpande kompetensutvecklingsdagar under året
Bra arbetsledning med dig som medarbetare i fokus
Anställningsform
Tidsbegränsadanställning tom. 2027-08-31 med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är förlagd dagtid, 40 timmar/vecka, måndag- torsdag 7.30-17.00 och fredagar 7.30-12.30.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Paiman Hassan, 076-135 91 47.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Endoskopienheten!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-18.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9867748