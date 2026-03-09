Sjuksköterska till Endoskopienheten, Ersta sjukhus
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers i Stockholm
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
På endoskopienheten utför vi endoskopiska undersökningar som exempelvis koloskopi, gastroskopi och kapselendoskopi. Här arbetar sjuksköterskor, erfarna specialistläkare i gastromedicin, gastrokirurger, undersköterskor och specialistsjuksköterskor. Vi har särskild kompetens i terapeutiska endoskopier, såsom borttagning av polyper.
För oss är det viktigt att hålla oss kontinuerligt uppdaterade kring forskning och utveckling inom området och vår enhet är utrustad med den modernaste medicintekniken på området. Vår specialistkunskap och erfarenhet gör det möjligt för oss att erbjuda korta väntetider och smidiga undersökningar.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Hos oss assisterar du främst vid undersökningar på sal. Du arbetar i ett högt tempo i en högteknologisk miljö, nära tillsammans med läkare och övrigt team. Du är delaktig i hela vårdprocessen - från att ge läkemedel och söva patienter till att självständigt hantera akuta situationer på salen. Det gör arbetet både omväxlande och utvecklande. Du alternerar mellan de olika positioner som finns på enheten, inklusive disk och administration.
Arbetet är förlagt till vardagar och enheten håller stängt röda dagar.
Vem är du?
Vi ser att du är en person som är trygg i din yrkesroll och om trivs i ett högt tempo. Du har enkelt att samarbeta med dina kollegor, förmåga att se vad som behöver göras och tar egna initiativ under din arbetsdag.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet inom yrket.
Viktigast är att du har intresse för att lära och snabbt kan ta till dig nya arbetsuppgifter, men vi ser positivt på om du har erfarenhet av akutsjukvård, gastroenterologi eller endoskopiverksamhet.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Renée Björklund, Enhetschef, renee.bjorklund@erstadiakoni.se
Facklig kontakt: Vårdförbundet Ersta diakoni, vardforbundet@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7350067-1880820". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Folkungagatan 125 (visa karta
)
116 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
9784481