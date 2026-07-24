Sjuksköterska till endoskopienheten
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du känner dig uppskattad, får växa – och faktiskt går hem med energi kvar?
Hos oss på endoskopienheten vid Universitetssjukhuset i Linköping väntar en arbetsplats där kollegor stöttar, skrattar och tar hand om varandra och där arbetsmiljön är högt prioriterad. Vi gör skillnad för våra patienter.
Vi söker en sjuksköterska till endoskopienheten då vår verksamhet växer och vi flyttar till nybyggda toppmoderna lokaler hösten 2026. Mag-tarmmedicinska kliniken bedriver högspecialiserad sjukvård som riktar sig mot mag-tarmkanalen. Vi forskar, utbildar och förmedlar kunskap, för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård. Dessa aspekter är tänkta att genomsyra vårt arbete på alla nivåer.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss., här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du:
Moderna, välutrustade arbetsmiljöer och skopisalar. Möjlighet till kontinuerlig kompetens-utveckling. Kollegor som arbetar tillsammans för att göra verklig skillnad. På endoskopienheten arbetar vi endast dagtid: Måndag–torsdag klockan 07.30–16.30, fredag klockan 07.30–14.00.
Vi utför främst polikliniska endoskopiska undersökningar men tar även hand om akutfall från inneliggande patienter.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Du ansvarar för en patient åt gången. Förberedelser inför undersökning. Sättning av perifer venkateter. Journalföring och patient-observation under undersökning. Läkemedelshantering. Stöd till assistent och skopist. Du kommer även att få inskolning som assistent, där du arbetar närmast skopisten och assisterar under undersökningen. Undersökningstiden varierar mellan 30 minuter och några timmar.
Det ingår även uppvak efter endoskopiundersökningar och diskning av endoskopiskop cirka en halvdag per vecka. Du får en individanpassad introduktion och har alltid kollegor nära till hands – vi arbetar i team och stöttar varandra. När du är varm i kläderna finns möjlighet att gå utbildning i patientstyrd sedering och ge Propofol självständigt. Det finns även möjlighet att läsa vidare till skopist på arbetstid (två år på halvfart).
Arbetsgrupp
Vi är idag ett engagerat och härligt gäng på runt 20 medarbetare- både undersköterskor och sjuksköterskor. Många har en lång erfarenhet och hjälper mer än gärna till. Vi har en positiv stämning där teamwork, engagemang och god arbetsmiljö är centralt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna har några års erfarenhet. Ditt intresse för endoskopi är viktigare än att du har konkret erfarenhet av området. Då du arbetar i team och i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
För att trivas och passa in hos oss är du:
Samarbetsorienterad, positiv och bidrar till en god arbetsmiljö. Noggrann, kvalitetsmedveten och engagerad i utvecklingsarbete. Lyhörd och kommunikativ mot kollegor, patienter och anhöriga. Flexibel och trygg i att snabbt kunna ändra fokus när situationen kräver. Strukturerad och bra på att planera och prioritera. Det är viktigt för dig att ge god och säker vård.
Ansökan och anställning
Rekryteringsansvarig Pernilla Salcinovic 010-103 96 94
Vårdförbundet Sandra Forsander
Sista ansökningsdag 2026-08-16
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Magtarmmedicinska kliniken US Kontakt
vårdenhetschef
Pernilla Salcinovic 010-1039694 Jobbnummer
10011312