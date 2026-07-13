Sjuksköterska till endoskopi- och gastromottagningen
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs / Sjuksköterskejobb / Bollnäs Visa alla sjuksköterskejobb i Bollnäs
2026-07-13
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Välkommen att söka ett riktigt roligt och utvecklande sjuksköterskejobb hos oss på endoskopi- och gastomottagningen i Bollnäs! Till oss kommer både medicinska patienter med akuta och kroniska mag- och tarmsjukdomar och patienter som utreds för kirurgiska sjukdomar i mage-tarm. Vi utför även koloncancerscreening och sätter/byter en del PEG:ar vid behov.
Enheten är liten och effektiv och här arbetar tre sjuksköterskor, en undersköterska och en medicinsk sekreterare. Vi har fyra fasta gastroenterologer och även skoperande kirurger. Det mesta vi gör är planerad verksamhet och vi arbetar dagtid, måndag till fredag. Vid önskemål och behov kan eventuellt 20 procent rotation mot vårdavdelning vara möjligt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att ha en central och betydelsefull roll i det dagliga arbetet. Du möter patienter i olika skeden av sin vård och får bidra till att skapa trygghet genom vårdprocessen. Arbetet är varierat och du jobbar mestadels med planerad mottagningsverksamhet där du får använda din kliniska kompetens och samtidigt utveckla ny. Hos oss får du den unika möjligheten att kombinera det gastromedicinska arbetet med assisterande av endoskopiundersökningar. Du arbetar i ett litet team med nära samarbete mellan professioner, vilket ger goda möjligheter att påverka arbetssätt och bidra till verksamhetens utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är
• förberedelse och omvårdnad av patienter före, under och efter undersökningar
• att assistera vid endoskopiska undersökningar och behandlingar inklusive läkemedelshantering
• arbete med koloncancerscreeningsprogrammet
• tidsbokning och hantering av vårdnära system som 1177 och Min Vård Gävleborg
• telefonrådgivning och patientinformation samt uppföljning av läkemedelsbehandlingar.
Hos oss får du
• bli en del av ett litet team där du är en viktig pusselbit och kan ha ett lättarbetat samarbete med både läkare, sjuksköterskor och vårdenhetschef
• ett varierat och stimulerande arbete med mycket patientkontakt
• aktivt bidra i vårt förbättring- och utvecklingsarbete
• främst arbeta dagtid måndag till fredag.
Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil.
Läs mer om våra förmåner här!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till en trygg och positiv arbetsmiljö genom ett professionellt och empatiskt bemötande av både patienter och kollegor. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att fatta egna beslut i det dagliga arbetet. Samtidigt är du stresstålig och kan behålla lugnet och prioritera rätt även i pressade situationer. Du har ett positivt förhållningssätt och en vilja att kontinuerligt utveckla både din egen kompetens och verksamheten i stort.
I den här rollen krävs att du är
• legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet av motsvarande verksamhet ses som meriterande för tjänsten.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: efter överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Kontakt
Vårdenhetschef
Elin Enberg elin.enberg@regiongavleborg.se 072-205 69 91 Jobbnummer
10000674