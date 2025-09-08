Sjuksköterska till Endoskopi & Gastro, Göteborg
2025-09-08
Vill du arbeta i en högspecialiserad miljö där teamarbete, patientfokus och utveckling står i centrum? Nu söker vi en engagerad och trygg sjuksköterska till vår endoskopi- och gastroverksamhet i Göteborg.
Om tjänstenSom sjuksköterska hos oss blir du en del av ett kompetent team som arbetar med diagnostiska och terapeutiska endoskopiska undersökningar samt vård av patienter med mag- och tarmsjukdomar. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Förberedelse och omvårdnad av patienter före, under och efter undersökningar
Assistera vid endoskopiska ingrepp
Läkemedelshantering och övervakning
Patientinformation och rådgivning
Vi arbetar nära läkare, undersköterskor och övrig vårdpersonal för att säkerställa en trygg och professionell vård.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har ett intresse för endoskopi och gastroenterologi och har erfarenhet på att assistera vid endoskopiska undersökningar.
Arbetar strukturerat och har god förmåga att prioritera
Bidrar till en positiv arbetsmiljö och värderar samarbete högt Erfarenhet av endoskopi eller gastro är meriterande men inget krav - vi erbjuder introduktion och fortbildning.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsplats med möjlighet till utveckling inom endoskopi och gastroenterologi
Kompetensutveckling och utbildningar
Engagerade kollegor och en arbetsmiljö präglad av teamkänsla och respekt
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Konkurrerande och individanpassad lön
Placeringsort
Göteborg
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
