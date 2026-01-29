Sjuksköterska till En väg in - kontaktcenter BUP, Varberg
Är du vår nya medarbetare på Region Hallands enhet för rådgivning riktat till barn och unga med psykisk ohälsa? Vi söker nu dig som vill vara första kontakten med alla nya patienter och vara med på vår utvecklingsresa!
Om arbetsplatsen
Psykiatriförvaltningen har sedan våren 2021 i uppdrag att bygga upp och utveckla verksamheten "En väg in - Kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland".
Enheten ansvarar för bedömning och triagering av samtliga remisser gällande barn och unga med psykisk ohälsa som söker vård i Halland. Denna verksamhet skall säkerställa tillgängligt, säkert, effektivt och jämlikt omhändertagande på rätt vårdnivå. Den nya modellen innebär att barn och ungdomar och deras föräldrar kan ringa telefonlinjen "En väg in" för en första bedömning vid psykisk ohälsa. Om bedömningen visar ett behov av insatser från vården bokas tid till rätt vårdnivå för fortsatta kontakter. Enheten ansvarar också för rådgivning samt för uppföljning av patienternas vård. Verksamheten har öppet under dagtid och utgår från nyrenoverade, fräscha lokaler centralt belägna i Varberg.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss svarar du för den första kontakten via telefon med alla nya patienter i länet och skapar kontinuitet i vårdkontakternas inledande skede. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ta emot första samtal från familjer som kan vara i behov av insatser från vården. Du kommer huvudsakligen att arbeta med vår triageringsprocedur där du genomför strukturerade telefonintervjuer med familjerna och på så sätt skapar ett underlag för fortsatt bedömning och behandlingsarbete inom vården. Du administrerar kontaktens inledande skede och bokar besök på aktuell mottagning i samråd med patienten. Om du bedömer att familjens fråga inte tillhör hälso-sjukvårdens uppdrag, vägleder du vidare till andra lämpliga insatser i samhället. Telefonrådgivning ingår som en viktig del i kontakten med familjerna.
Vi erbjuder ett strukturerat introduktionsprogram där du får internutbildning och en utsedd mentor. Du har ett nära stöd av chef och kollegor i ditt bedömningsarbete. En viktig del i rollen som medarbetare hos oss är att bidra i vårt ständiga förbättringsarbete. Verksamheten kommer att befinna sig i ett intensivt utvecklingsskede där både interna processer och samverkan med externa partners behöver vara i fokus.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som vill vara med och vidareutveckla Region Hallands enhet för rådgivning och triagering gällande barn och unga med psykisk ohälsa. Du som söker tjänsten ska vara legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete är meriterande.
Vi ser gärna att du har god kännedom om samhällets resurser för barn, ungdomar och deras familjer, likväl om du har kunskap om barn och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa. Du har ett professionellt och konstruktivt sätt att bemöta patienter. Du behöver ha en god samarbetsförmåga eftersom tjänsten innebär tät samverkan både internt med olika vårdgivare inom Region Halland samt externt med andra aktörer så som socialtjänst och skolhälsovård. Du kan hantera perioder av hög arbetsbelastning på ett bra sätt med förmågan att prioritera. Du är också van vid datorn som ett arbetsredskap. Det är en fördel om du har ett intresse av administration och har erfarenhet av att arbeta i systemen TeleQ samt Cosmic. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, för att kunna kommunicera med både patienter och kollegor samt för att dokumentera arbetet. Önskvärt med ytterligare språkkunskaper såsom engelska och arabiska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer, vilket gör att du kan komma bli kontaktad innan sista ansökningsdag. Vi läser alla inkomna ansökningar.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser.Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
