Sjuksköterska till en privat mottagning i Göteborg/dagtid
2025-08-07
Sjuksköterska till privat urologmottagning i Göteborg/Mölndal
Sjuksköterska till privat urologmottagning i Göteborg/Mölndal
Vi söker en engagerad och erfaren sjuksköterska med special kompetens- eller utbildning inom uroterapi.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Arbetet hos oss är varierande och innefattar bland annat:
Provtagningar
Assistera läkare vid olika operationer och ingrepp
Förberedelser inför operationer och undersökningar
Rådgivning
Hantering av bokningar och kassa
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med några års yrkeserfarenhet
Trivs i en mindre arbetsgrupp där vi arbetar tätt tillsammans och gemensamt utvecklar verksamheten
Är flexibel, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande
Har erfarenhet av journalsystemet Webdoc (meriterande men inte ett krav)
Vi erbjuder:
Heltid/deltid
Möjlighet att vara med och påverka verksamhetens utveckling
Friskvårdsbidrag
Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka ditt CV och personliga brev, samt kontaktuppgifter, till:ekonomi@cityurologen.se
Vid eventuell intervju ber vi dig ta med intyg, betyg och examensbevis.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: ekonomi@cityurologen.se Omfattning
