Sjuksköterska till Elektiv avdelning
Kullbergska sjukhuset Katrineholm
Sjuksköterska sökes till vårt engagerade och familjära team
Vill du arbeta i ett tryggt, kompetent och varmt sammanhang där samarbete, omtanke och arbetsglädje står i fokus? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Vi är en mindre vårdavdelning med 12 vårdplatser där vi bedriver planerad kirurgisk vård. Vår huvudsakliga verksamhet omfattar höft- och knäplastiker, men även urologi, stominedläggningar, bråck- och galloperationer.
Avdelningen är en veckoavdelning med verksamhet dygnet runt måndag till fredag. Hos oss möts du av ett öppet och familjärt arbetsklimat där vi bryr oss om varandra.
Vårt tvärprofessionella team består av vårdledare, sjuksköterskor, undersköterskor och ortopedisamordnare, och vi samarbetar tätt med läkare, mottagning, operationsplanerare, operation/UVA samt paramedicin. Här blir du en del av ett erfaret och stöttande team där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med:
• Pre- och postoperativ omvårdnad
• Smärtbehandling och mobilisering
• Att leda och stödja det dagliga patientnära arbetet
Du har patienten i fokus och bidrar aktivt till en trygg, säker och personcentrerad vård.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete och som trivs lika bra med självständigt arbete som i team. Du har ett professionellt förhållningssätt, ett flexibelt tankesätt och en vilja att bidra till utveckling och förbättring.
Hos oss får du:
• Ett erfaret och stöttande team
• Möjlighet att utvecklas i din egen takt
• En arbetsplats där förbättringsarbete och utveckling inom ortopedi och kirurgi uppmuntras
Din kompetens
• Legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av slutenvård
• Erfarenhet av ortopedi eller kirurgi är meriterande, men inte ett krav
• Du är ansvarstagande, lugn och har ett gott bemötande
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du med engagemang, positiv attityd och lösningsfokus bidrar till vår goda arbetsmiljö.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Birgitta Hammar Stahl, 0150-562 25.
Fackliga företrädare nås via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Elektiva avdelningen.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-01.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
