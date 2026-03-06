Sjuksköterska till Doktor.se Norrtälje Hälsocentral
Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-03-06
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Till Doktor.se Norrtälje Hälsocentral söker vi nu en sjuksköterska som är intresserad av att vara med och utveckla primärvården och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Om rollen
Som sjuksköterska på Doktor.se Norrtälje Hälsocentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Sedvanligt mottagningsarbete
Telefonrådgivning
Provtagning
Triagering
Akuta patientflöden
Om dig
Vi söker dig som är nytänkande, serviceinriktad och kommunikativ. Du är van att arbeta i team såväl som självständigt. Vidare tror vi att du är trygg i din yrkesroll, är positiv till nya utmaningar och har ett stort engagemang. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska
Svenska och engelska i tal och skrift
Det är starkt meriterande om du också har erfarenhet av primärvården
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Doktor.se Norrtälje Hälsocentral, Vårgatan 2
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7333762-1878913". Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Vårgatan 2 (visa karta
)
761 50 NORRTÄLJE Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9782294