Sjuksköterska till dialysmottagningen Skövde
2025-12-05
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vi söker en sjuksköterska som vill utveckla och utvecklas med oss!
Njurmedicin i Skaraborg innefattar öppenvårdsmottagning, vårdavdelning, PD-mottagning samt Dialysmottagning i Skövde.
Det är en högspecialiserad öppenvårdsverksamhet som bedriver vård med stor spännvidd. Vi behandlar både kroniskt och akut sjuka patienter. Kopplat till Dialysmottagningen bedrivs även avancerad hemsjukvård i form av självdialyser. Inom njurmedicin strävar vi efter ett personcentrerat arbetssätt där patienten är självklar medaktör i den egna vården.
Vi söker nu en sjuksköterska för tillsvidareanställning till Dialysmottagningen.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
På Dialysmottagningen kommer du att arbeta med att erbjuda alla patienter en dialysbehandling av hög kvalitet. Målet med behandlingen är att skapa delaktiga patienter som möjliggör för patienten att trots kronisk sjukdom leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Vi arbetar inom en högspecialiserad öppenvårdsverksamhet där vi använder oss av teknisk utrustning i vårt dagliga arbete. På enheten arbetar vi med ständiga förbättringar där fokus ligger på att göra vården i Skaraborg ännu bättre. Som ny sjuksköterska hos oss får du en gedigen introduktion, för att du ska känna dig säker i din roll som sjuksköterska när du börjar arbeta mer självgående. Verksamheten bedrivs dagtid måndag till lördag med tidiga kvällar måndag, onsdag och fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser att du är kommunikativ, initiativtagande och ser vikten av ett nära samarbete med dina kollegor. Du arbetar med ständiga förbättringar för att leverera en god vård med kvalitet, och du är en person som bidrar med utveckling och kunskap i ditt arbete. Du ska tycka om att arbeta med teknisk utrustning då detta tillhör en del av det dagliga arbetet. Då du kommer att arbeta i ett nära samarbete med patienten tycker vi det är viktigt att du är bra på relationsbyggande för att få patienten att känna sig trygg och delaktig i behandlingen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt
introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Intervjuer kommer ske löpande under annonsering, så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Fast lön Så ansöker du
