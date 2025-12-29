Sjuksköterska till Dialysmottagningen på Torsby sjukhus
2025-12-29
Söker du ett dagtidsjobb där du verkligen kan göra skillnad? Vi på Dialysmottagningen på Torsby sjukhus söker nu en engagerad sjuksköterska som vill bli vår nya kollega.
Här arbetar du i ett litet sammansvetsat team med vacker vy över sjön Fryken. Varmt välkommen med din ansökan!
Din arbetsplats
Dialysmottagningen är beläget på Torsby sjukhus med utsikt över sjön Fryken och är en filial till Karlstad, verksamheten tillhör därför slutenvården Karlstad. Här möter du dagligen sjuka patienter som är i behov av en njurersättande behandling, så kallad bloddialys.
Vi är en mindre grupp medarbetare som alla arbetar i team för att tillsammans kunna bemöta den enskilda patientens behov vid en dialysbehandling. Mottagningen har totalt 10 vårdplatser och arbetstiderna är dagtid måndag till lördag.
Vi bedriver planerad verksamhet, men utför ibland akuta dialysbehandlingar på våra patienter om behov finns. Vi arbetar alltid tillsammans med och utifrån patientens enskilda behov.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du tillsammans med dina medarbetare att ta hand om njursjuka patienter före, under och efter en dialysbehandling.
Sjuksköterskan leder och ansvarar för dialysbehandlingarna. Under ditt arbete kommer du hantera tekniska apparaturer, det är därför bra om du har intresse för teknik. Du kommer att skolas in individuellt under cirka 10 veckor.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi välkomnar både dig som är nyexaminerad och dig som har dokumenterad erfarenhet.
Du tar ansvar för ditt arbete och arbetar självständigt och organiserat. För oss är det viktigt att du tar initiativ, kan ställa om efter ändrade omständigheter och har hela verksamheten i åtanke vid beslut och agerande. Du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot både patient, närstående och arbetskamrater.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
