Sjuksköterska till Dialysmottagning i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-03-03
Uppskattar du långvariga patientrelationer där du med personcentrerad vård kan göra skillnad? Söker du en arbetsplats med en trygg och stabil grupp med kollegor där dina kompetenser samt erfarenheter värderas och uppmuntras? Då är detta en arbetsplats för dig!
• Jag har känt mig välkommen och som en del i gänget sedan dag ett. Jag fick en strukturerad bredvidgång i och med dialyskörkortet, vilket gjorde att jag kunde växa in i yrkesrollen och känna mig trygg med arbetsuppgifterna. Jag har alltid känt att jag kan fråga mina kollegor om råd och hjälp. Kompetenta och empatiska arbetskamrater, möjligheten att skapa relationer till våra patienter och att vi skrattar och har roligt varje dag gör att jag stortrivs, berättar Erik, sjuksköterska.
På dialysmottagningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Bloddialysen står för största delen av verksamheten och delar lokaler med peritonealdialys- och njurmottagning med egna mottagningssköterskor och läkare. Bland personalen finns även servicemedarbetare anställda för att vårdpersonalen ska kunna fokusera på vården och omvårdnaden av patienter. Organisationen och lokalerna ger oss korta kommunikationsvägar och ett tätt samarbete mellan yrkeskategorierna.
Många av de anställda har arbetat med dialys sedan lång tid tillbaka, vilket innebär trygghet, erfarenhet och hög kompetens i arbetsgruppen. Hos oss fyller varje medarbetare en viktig roll. Vår arbetsplats kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet och en generös inställning när det gäller att dela med sig av erfarenheter och kompetenser. Vi tror att olika perspektiv, kunskaper och personligheter främjar vår mottagning och den vård vi kan erbjuda våra patienter.
• Jag har jobbat på dialysen i många år och tycker fortfarande att det är kul och intressant. Det finns alltid något nytt att lära och utveckla och jag gillar variationen av teknik och patientnära vård. Att vi har både erfaren och ny personal skapar trygghet och nytänk. Att bara jobba dagtid är också en stor fördel. Det är skönt att inte behöva lämna över arbetet till någon annan och det finns ofta en stund för reflektion innan man går hem, berättar Marita, sjuksköterska.
Vi utför kontinuerliga förbättringsarbeten utifrån det nationella kvalitetsregistret, där vetenskaplighet och beprövad erfarenhet ligger till grund för våra mål, rutiner och standarder. På flera områden inom dialysverksamheten uppvisar vi toppresultat i nationella jämförelser!Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbetar du med dialysvård där arbetsuppgifterna bland annat består av att förbereda och övervaka dialysmaskiner, utföra bloddialysbehandlingar, ge omvårdnad, medicinsk vård och patientundervisning.
Vi kan behandla 23 patienter samtidigt med bloddialys. Patienterna är uppdelade i två grupper, där ena gruppen erhåller dialys måndag, onsdag, fredag och den andra tisdag, torsdag och lördag. Sjuksköterskorna arbetar alltid i par eller grupper om tre utifrån antalet patienter för dagen. Vi tillhandahåller även självdialys och akutdialys.
Samtliga kollegor har egna ansvarsområden, för att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och för att främja personlig utveckling hos varje medarbetare. Som sjuksköterska har du också ett särskilt omvårdnadsansvar för ett fåtal patienter i en roll som kallas dialysomvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Vi erbjuder dig, som inte har arbetat med dialys tidigare, en introduktion av erfarna handledare under cirka två månader inför att ta dialyskörkort. Därefter fortsätter din kompetensutveckling inom området, både praktiskt och teoretiskt. Här erbjuds du även möjlighet till specialisering inom njurmedicin, genom högskolekurs i njurmedicin på 15 högskolepoäng. Om du är ny i yrket har du möjlighet att ta del av Region Skånes kliniska basår. Hos oss vill vi att du ska känna att du får vägledning och trygghet i din professionella utveckling.
Arbetstiderna är vardagar dagtid klockan 07.00 till 16.00 med tjänstgöring varannan lördag klockan 07.00 till 15.00.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Som person har du en positiv inställning, god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Du har även drivet och viljan att vara delaktig i verksamhetens pågående förbättrings- och kvalitetsarbeten. Det är viktigt för oss att du har ett tydligt engagemang för ditt yrke, ett empatiskt förhållningssätt samt förmåga att aktivt bidra till vår goda vårdkvalitet och glada stämning i arbetslaget. Vidare är du initiativrik och kan lätt ta till dig och delge kunskap. Vi är måna om att hitta rätt person och kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller om du vill komma och hospitera hos oss för att se mer om hur våra dagar kan se ut.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
