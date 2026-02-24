Sjuksköterska till Dialysmottagning i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en legitimerad sjuksköterska som lockas av en roll där du får nyttja din relationsbyggande kompetens med återkommande patienter och samtidigt arbeta med avancerad medicinteknik? Hos oss får du ett spännande arbete i ett team där vi värnar om och stöttar varandras utveckling.
Dialys är ett spännande område som är under ständig utveckling, där samspelet mellan medicinsk teknik samt omvårdnad har en stor betydelse. Hos oss får kroniskt njursjuka patienter regelbundet sin bloddialysbehandling. Vi tar även emot patienter med akut njursvikt. För att kunna erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter har vi ett nära samarbete mellan sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicintekniska ingenjörer och paramedicinare. I dagsläget är vi cirka 65 anställda.
Enheten kännetecknas av ett en arbetsplatskultur där vi tillsammans hjälps åt för att lyckas och utvecklas. Vi värdesätter tillit och empati som är en viktig del av vårt ledarskap. De flesta av våra patienter är återkommande över lång tid. Detta innebär att vi skapar långvariga relationer med fokus på att hjälpa dem till största möjliga livskvalitet genom att utforma dialysbehandlingen utifrån individens behov. Därför arbetar vi alltmer mot en personcentrerad vård och involverar patienterna i deras egen behandling.
• Jag skulle rekommendera att söka sig till dialysen då man arbetar självständigt men ändå med stödet av en prestigelös grupp av trevliga kollegor, säger Martin som är sjuksköterska på dialysmottagningen.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Vi söker en ny kollega till vår Dialysmottagning i Lund!
Som sjuksköterska arbetar du med dialyssjukvård, där dina arbetsuppgifter bland annat består av omvårdnad, medicinsk vård och undervisning av dialyspatienter. Du har ett särskilt omvårdnadsansvar för vissa patienter vad gäller deras långsiktiga planering och behandling. Vi är ett engagerat team som trivs och har kul ihop samtidigt som vi arbetar för patienternas bästa. Vi har ett stort fokus på att patienterna ska känna sig delaktiga och involverade i sina behandlingar. I vårt uppdrag som universitetssjukhus ges det möjlighet att delta i forskningsprojekt och undervisning av studenter samt patienter.
• Att jobba på dialysen ger mig en stolt känsla av att arbeta på en arbetsplats som verkligen vill patientens bästa och det görs med familjär men samtidigt professionell framtoning. Vi är välkomnade, inbjudande och har en öppen och hjälpsam miljö. Vi har roligt på jobbet och skrattar mycket, säger Eva som är sjuksköterska på dialysmottagningen.
Vi värnar om våra medarbetares kompetensutveckling och skapar möjligheter för dig att utvecklas inom dialys, njurmedicin och andra relaterade områden. Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För dig som inte har tidigare erfarenhet av dialys erbjuder vi 8 till 12 veckors bredvidgång som är individuellt anpassad. Du får även hjälp och stöd av våra utbildningsansvariga sjuksköterskor.
För nyexaminerade sjuksköterskor finns ett Kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialisera sig erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar då utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.
Arbetstiden är förlagd alla vardagar klockan 07.00 till 15.00 samt måndag, onsdag och fredag 12.00 till 20.30. På lördagar klockan 07.00 till 15.00 och söndag 12.00 till 20.30. Du arbetar ungefär var tredje helg, men med vårt önskeschema via Timecare finns det utrymme för flexibilitet.Kvalifikationer
Vi välkomnar nyexaminerade såväl som erfarna legitimerade sjuksköterskor med behörighet att verka inom svenska sjukvård. Tjänsten kräver att du har språkkunskaper i svenska som motsvarar lägsta nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Därutöver ser vi gärna att du har ett stort intresse för att utvecklas inom dialysområdet. Om du har dialyserfarenhet sedan tidigare finns det möjlighet att utvecklas inom akuta dialysbehandlingar samt aferesbehandlingar.
För att trivas hos oss är du positiv och samarbetsinriktad. Du har god förmåga att anpassa dig efter förändrade omständigheter. Därtill har du fokus på verksamheten samt vill vara med och driva vårt arbete framåt. Vidare tror vi att du är nyfiken, ansvarsfull och gärna håller dig uppdaterad om utveckling inom vårt verksamhetsområde. Vi vill att du har god förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt när arbetssituationen kräver det. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ta gärna kontakt för frågor om tjänsten eller om du vill komma hit och hospitera för att se hur det är på mottagningen!
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
