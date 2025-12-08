Sjuksköterska till Dialysmottagning i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och vill utvecklas i din yrkesroll? Önskar du dessutom att få göra det i en inspirerande miljö där vi tillsammans hjälper och stöttar varandra för att erbjuda bästa möjliga vård för våra patienter? Då ska du söka dig till oss!
Bloddialysenheterna på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och i Hässleholm har möjlighet att behandla 40 hemodialyspatienter samtidigt. Majoriteten av behandlingarna utförs i öppenvården, där patienter med kroniskt dialysbehov återkommer 2-4 gånger i veckan. Vi behandlar även inneliggande patienter med akut njursvikt som har behov av tillfällig dialysbehandling. Inom den njurmedicinska enheten som bloddialysenheten tillhör bedrivs även peritonealdialys och mottagning för njurpatienter. Den njurmedicinska enheten har 60 medarbetare.
CSK är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård inom de flesta specialiteter. Vi är cirka 2 600 medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en sjuksköterska till oss på dialysmottagningen i Kristianstad.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt, men aldrig ensam. Arbetet utförs i team tillsammans med andra yrkeskategorier, för att ge bästa möjliga vård och omvårdnad till de dialyspatienter som kommer hit. Du arbetar med hela människan i fokus. Både socialt och medicinsktekniskts erbjuds du en stimulerande miljö där möjlighet till vidareutveckling är en självklarhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet från dialys och/eller njurmedicinsk verksamhet anses meriterande.
Vi söker dig som uppvisar ett starkt engagemang för verksamheten och vill bidra till vår fortsatta utveckling. Du har förmågan att självständigt utföra dina arbetsuppgifter och är flexibel i ditt förhållningssätt. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Ida Ringdahl, Enhetschef Ida.ringdahl@skane.se 0766-48 65 67 Jobbnummer
9632369