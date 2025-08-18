Sjuksköterska till Dialysen på Sahlgrenska
2025-08-18
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Sjuksköterska till Dialysen på Sahlgrenska - gör skillnad varje dag
Vill du arbeta med avancerad medicinsk teknik, nära patientkontakt och i ett team där samarbete och utveckling står i fokus? Då är du varmt välkommen till Dialysen på Sahlgrenska!
På Dialysen Sahlgrenska arbetar vi tillsammans för att skapa bästa möjliga vård för patienter med kronisk njursjukdom.
Här möts sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra professioner i ett nära samarbete för att ge livsviktig behandling till patienter som kommer till oss två till tre gånger i veckan.
Vi utför även specialiserade behandlingar såsom plasmaferesbehandlingar, AB0-behandling inför njurtransplantation samt akuta dialysbehandlingar - både på vår enhet och på sjukhusets olika IVA-avdelningar.
Våra arbetstider
Dialysen har öppet alla dagar i veckan:
Vardagar: 07:00-20:00 Lördagar: 07:00-16:00 Söndagar: 12:00-20:00
Vi arbetar i tvåskift med fasta scheman och tjänstgöring var fjärde helg.
Vad vi erbjuder dig
Som ny sjuksköterska får du en introduktion med minst åtta veckors upplärning tillsammans med en erfaren kollega.
Varje vecka erbjuder vi intern fortbildning med föreläsningar inom relevanta ämnen. Du har även möjlighet att läsa en fördjupningskurs i njurmedicinska sjukdomar och omvårdnad (15 HP på avancerad nivå) vid Göteborgs universitet.
Som sjuksköterska har du, tillsammans med en sjuksköterska eller en undersköterska, omvårdnadsansvar för fyra - fem patienter. Vi arbetar personcentrerat med fokus på att stärka patientens delaktighet i sin behandling. Här får du ett meningsfullt arbete med nära patientkontakt, där du bygger långvariga relationer och samtidigt arbetar med avancerad medicinteknisk utrustning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av njurmedicinsk vård är det meriterande.
Du bidrar till ett gott samarbete, du är trygg i dig själv, uppskattar det nära mötet med patienten och tycker om att följa patienter under lång tid. Du har god digital kompetens och förmåga att prioritera när situationen kräver det.
Vi intervjuar under annonseringstiden, registrera gärna din ansökan redan idag. Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kliniskt basår för nyutexaminerade
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
