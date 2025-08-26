Sjuksköterska till Dialys Dagvård, Södersjukhuset
Är du sjuksköterska och vill jobba med medicinsk teknik och patienter i nära samarbete? Vill du arbete tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor? Då kan rollen som sjuksköterska hos oss på dialysen på Södersjukhuset vara helt rätt för dig! Här jobbar du med ett härligt gäng som just nu behöver en ny kollega!
Du erbjuds
ett arbete i en stimulerande arbetsmiljö med en kombination av medicinsk teknik och nära patientkontakt
möjlighet att skapa långvariga relationer med patienter, då dialys är en livsuppehållande behandling med återkommande besök
en roll som sjuksköterska där du bidrar med relationsskapande omvårdnad och medicinteknisk expertis för att optimera patientens dialysbehandling
en viktig funktion i att skapa lugn och trygghet hos patienter under deras behandling
en strukturerad inskolning på 6 veckor
individuell utbildningsplan under hela första året
fördjupningsutbildning inom cirka två år
möjlighet till betalda högskolestudier (Njurmedicin 15 Hp) och vi uppmuntrar till utbildning på magisternivå.
På Dialysen, Södersjukhuset, vårdar vi patienter med kronisk och akut njursvikt som behöver dialysbehandling cirka tre gånger i veckan, med i snitt fyra timmars behandling per tillfälle.
Du kommer att arbeta nära andra sjuksköterskor, läkare samt undersköterskor, där ni alla gemensamt bidrar till att patienten får den bästa vården. Som sjuksköterska är du den som ansvarar för själva dialysbehandlingen. Arbetet hos oss har under dagen perioder av intensivt arbete som följs av perioder med ett lugnare tempo, där det finns utrymme för administration, eget arbete samt interna kontinuerligt planerade föreläsningar.
Arbetstiden är förlagd till förmiddag eller eftermiddag, måndag till fredag där du jobbar som senast till klockan 20.00. Du arbetar även dag var tredje lördag.
Vi söker dig som
tar initiativ, ser vad som behöver göras i en arbetsmiljö med både intensiva och lugnare perioder och bidrar till att uppnå bästa möjliga vård för patienterna
arbetar bra i team med sjuksköterskor, läkare och undersköterskor, är lyhörd och flexibel samt bidrar till en positiv och lösningsfokuserad arbetsmiljö.Kvalifikationer
Krav:
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Genomförd utbildning inom njurmedicin
Erfarenhet av arbete inom akutsjukvård och/eller erfarenhet av njurmedicin.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så skicka in din ansökan redan dag!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
