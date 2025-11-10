Sjuksköterska till diabetesmottagning på specialistklinik
I jobbet som diabetessjuksköterska är det viktigt att stärka personers egna resurser till egenvård.
Detta genom att ge ett personcentrerat stöd till personer med diabetes och med respekt för individens val och livssituation. Till hjälp för dig i din profession och till patienterna finns idag mycket tekniskt stöd som utvecklas snabbt.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du ansvar för ett antal av mottagningens patienter vilket innebär att du bokar och genomför besök och uppföljningar med dessa, både fysiskt och via telefon.
I telefonrådgivningen TeleQ kommer du också att möta alla mottagningens patienter och förväntas då kunna stötta även dessa i deras frågeställningar. Vi söker en sjuksköterska som trivs med och kan arbeta både självständigt och i team med flera andra professioner.
Till mottagningen hör patienter med främst diabetes typ 1 men också andra typer av diabetes kan förekomma. Vi bedriver avancerad vård som innebär arbete med teknisk utrustning, exempelvis kontinuerlig glukosmätning och insulinpumpar. I tjänsten ingår utöver eget mottagningsarbete även telefonrådgivning åt patienter som tas om hand på endokrinmottagningen. Det innebär också administration relaterat till både patientarbetet och de diabetesspecifika systemen.
Arbetsgrupp
Diabetesmottagningen består idag av 4 sjuksköterskor, varav en nu ska vara föräldraledig, 1 överläkare och olika ST läkare under upplärning. Till teamet hör också undersköterska, dietist och fotvårdsspecialist och där man jobbar tillsammans för att nå patientens mål. Mottagningsenheten består av 10 olika specialistmottagningar som alla har samma chef, vilket innebär att du totalt kommer få cirka 30 nya kollegor som du fikar, äter lunch och har ATP och andra gemensamma utbildningar och aktiviteter tillsammans med.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Eftersom detta är ett vikariat söker vi även dig som jobbar/har jobbat med diabetespatienter och gärna har relevant utbildning, för att du snabbt ska komma in i jobbet. Har du tidigare arbetat med mottagningsarbete är detta meriterande för tjänsten. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse till och med den 9 augusti 2026, på 100 % men andra sysselsättningsgrader kan bli aktuella efter överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
