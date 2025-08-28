Sjuksköterska till diabetes- och medicinmottagningen, Kiruna sjukhus
2025-08-28
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
På vår arbetsplats är vi engagerade och kompetenta kollegor som stöttar varandra och arbetar för att ge våra patienter god vård och omsorg. Vi söker nu en ny kollega, välkommen med din ansökan!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet och/eller utbildning inom diabetes, sekundär prevention och mottagningsarbete. Även kunskaper inom journalsystemet Cosmic och goda datakunskaper är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du är flexibel, du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du har en god samarbetsförmåga där du både värderar och ser nyttan av att samarbeta med andra. Du är även strukturerad, du tar ansvar för din uppgift, planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare ser vi att du har en empatisk förmåga, du kan sätta dig in i andras perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Att ta fram förslag på nya idéer i frågor gällande arbetet ses som positivt.
Det här får du arbeta medSom sjuksköterska hos oss bedriver du självständig mottagning med information, rådgivning och förebyggande åtgärder för patienter med diabetes. I arbetsuppgifterna ingår också registrering i kvalitetsregister. Du arbetar 50% som diabetes sjuksköterska och 50% på medicinmottagning med sedvanliga arbetsuppgifter på en medicinmottagning.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till dagtid. Tillträde enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Malin Pudas malin.pudas@norrbotten.se 070-397 02 50 Jobbnummer
9480833