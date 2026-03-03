Sjuksköterska till diabetes- och endokrinmottagningen, vikariat
2026-03-03
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
På diabetes- och endokrinmottagningen arbetar vi med patienter med typ 1 diabetes och komplexa fall av typ 2 diabetes.
Vi har också patienter med endokrina sjukdomar som t.ex. sjukdomar i binjurar, hypofysen och könshormonproducerande organ eller ovanliga ärftliga sjukdomar eller bristtillstånd som påverkar hormonproduktion och ämnesomsättning. På mottagningen jobbar läkare, sjuksköterskor och medicinska fotvårdsterapeuter.
Nu söker vi en sjuksköterska som med kompetens och intresse för dessa patientgrupper vill bli en del av vår mottagning och utveckla vården tillsammans med övrig mottagningspersonal. Du som sjuksköterska kommer tillsammans med läkare ha ansvaret för diabetespatienter och endokrinpatienter som innebär arbetsuppgifter såsom uppföljning, kontroller, rådgivning till patienter och anhöriga, endokrina belastningar, utprovning av hjälpmedel, stöd till avdelningspersonal etc.
Vi strävar hela tiden med att utveckla och förbättra mottagningsarbetet genom en personcentrerad vård där vi håller hög kvalitet men också att utveckla mottagningens arbetssätt så att vi kan räcka till för de patienter som behöver oss nu och i framtiden. Vi söker dig som med engagemang och förmåga till nytänkande vill vara en del för att driva utvecklingen av mottagningen framåt ex. med stöd av digitaliserade arbetssätt. Du tycker om att arbeta och stötta patienten utifrån sina behov och det är betydelsefullt att du har lätt för att samarbeta med andra.
Tjänsten är ett vikariat som beräknad pågå från 2026-05-01 till 2027-01-01 med arbetstider förlagda dagtid måndag-fredag. Publiceringsdatum2026-03-03Om företaget
Inom verksamhetsområde (VO) medicin arbetar ca 450 medarbetare och inom tre sektioner. De tre sektionerna erbjuder ett brett utbud inom de invärtes medicinska specialiteterna. Vår mottagning tillhör medicinsektionen och har verksamhet både i Borås och Skene.
Vad vi erbjuder dig
Vi är ett glatt och positivt gäng som söker en ny medarbetare! Vi erbjuder dig ett stimulerande och roligt arbete med möjlighet till att lära och utvecklas inom diabetes- och endokrinologisk vård. Introduktionen och kompetenshöjande insatser är individuell beroende på din erfarenhet.Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och har erfarenhet i yrket, gärna med vidareutbildning inom diabetes. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med diabetes- och endokrinpatienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där god samarbetsförmåga är ett krav men också att kunna arbeta självständigt och ta initiativ.
Vill du veta mer? Kom gärna på studiebesök till oss.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Bifoga yrkeslegitimation i din ansökan. Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
